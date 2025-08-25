Tres detenidos tras robarle la billetera a un hombre a la salida de una sala de juegos

Se trata de un nuevo episodio de violencia delictiva que mantuvo en vilo a la comunidad quilmeña durante el fin de semana, tras el asalto perpetrado por una banda de hampones que quisieron hacer una especie de salidera pero con muy mala fortuna. Cabe destacar que no hubo heridos al respecto y agentes policiales de la seccional cercana trasladaron a los sindicados al calabozo, donde aguardan presos la resolución del fiscal del caso.

Todo comenzó en los alrededores del bingo del centro de Quilmes, cuando un matrimonio que había asistido al lugar a apostar fue increpado por tres ladrones que los amenazaron con asesinarlos en caso de no entregar sus pertenencias. Lo cierto es que lograron robarle la billetera al hombre y empezaron a darse a la fuga. Se subieron a un Chevrolet Corsa pensando que podrían marcharse a toda velocidad, pero el damnificado no se quedó de brazos cruzados y actuó al respecto.

Como si fuese poco, tenía un revólver encima, el cual desenfundó una vez que los cacos estuvieron a bordo del rodado con la intención de marcharse a toda velocidad de la escena del delito. Los apuntó para poder asustarlos y finalmente logró que se quedaran quietos sin salir del vehículo. Los gritos causaron revuelo en los alrededores y con el pedido de asistencia salió el personal de seguridad del bingo a ver qué sucedía.

Una vez realizado ello, se encontraron con dicho panorama y no dudaron en ir a increpar a los malvivientes. La víctima del robo, al verlos acercarse, les indicó lo que había ocurrido y bajó su arma de fuego. En sintonía, de urgencia pidieron asistencia a la Comisaría Primera de Quilmes y en un patrullero trasladaron a los ladrones hacia allí para darle inicio al correspondiente procedimiento judicial.

Por su parte, secuestraron el auto al cual se habían subido los responsables del ilícito y la pistola Glock calibre 45 milímetros de la víctima, que será peritada para saber si la tenía en regla o no. Lo cierto es que el cacheo que le hicieron a los delincuentes tuvo resultado negativo ya que no les encontraron armas en su poder y pudieron recuperar la billetera que estos le habían quitado al hombre que iba con su mujer.

El caso está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2 del Departamento Judicial de Quilmes y fue caratulado como “robo calificado por su comisión en poblado y en banda”.