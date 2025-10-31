Tristán Suárez se prepara para definir su pase a semifinales ante Estudiantes

El Lechero trabaja en Ezeiza con la mente puesta en el duelo decisivo del Reducido, tras el empate sin goles en la ida. El técnico José Martínez confía en el plantel y apuesta al aspecto anímico como clave del partido.
A apenas 24 horas para el duelo de vuelta para lograr un lugar en las semifinales del reducido de Primera Nacional, Tristán Suárez aprovecha cada minuto para ajustar detalles de cara al duelo del domingo frente a Estudiantes. El Lechero buscará cerrar los cuartos de final, que en la idea acabaron en una igualdad sin goles, y la palabra del DT del conjunto albiazul es la más escuchada.
El empate en el estadio 20 de Octubre dejó sensaciones encontradas: el equipo de Ezeiza no logró aprovechar su localía, pero mantiene la serie abierta y dependerá de sí mismo para avanzar. Una victoria lo depositará entre los cuatro mejores y lo mantendrá en la pelea por el gran sueño: llegar a la Liga Profesional.
En diálogo con Deportes del Sur, el entrenador José Martínez analizó el encuentro de ida y remarcó el compromiso de sus dirigidos: "Creo que hicimos un buen papel en nuestra cancha, más allá de la amargura de no haber conseguido un mejor resultado. La serie todavía está abierta y confiamos en dar el golpe en Caseros. Tengo mucha fe en este plantel y en este cuerpo técnico", señaló.
Martínez reconoció también la magnitud del desafío que enfrenta su equipo: "La campaña que estamos realizando es histórica para la institución, pero todavía no es momento de hacer balances. Vamos a enfrentar a un rival duro, con su gente empujando, y lo anímico será clave. Iremos con la mentalidad de dejar todo en el campo", concluyó.
