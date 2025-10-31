Tristán Suárez se prepara para definir su pase a semifinales ante Estudiantes

El empate en el estadio 20 de Octubre dejó sensaciones encontradas: el equipo de Ezeiza no logró aprovechar su localía, pero mantiene la serie abierta y dependerá de sí mismo para avanzar. Una victoria lo depositará entre los cuatro mejores y lo mantendrá en la pelea por el gran sueño: llegar a la Liga Profesional.

En diálogo con Deportes del Sur, el entrenador José Martínez analizó el encuentro de ida y remarcó el compromiso de sus dirigidos: "Creo que hicimos un buen papel en nuestra cancha, más allá de la amargura de no haber conseguido un mejor resultado. La serie todavía está abierta y confiamos en dar el golpe en Caseros. Tengo mucha fe en este plantel y en este cuerpo técnico", señaló.

Martínez reconoció también la magnitud del desafío que enfrenta su equipo: "La campaña que estamos realizando es histórica para la institución, pero todavía no es momento de hacer balances. Vamos a enfrentar a un rival duro, con su gente empujando, y lo anímico será clave. Iremos con la mentalidad de dejar todo en el campo", concluyó.