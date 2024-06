Un herido en robo piraña de un automóvil en Solano

Ocurrió en el distrito quilmeño y hay conmoción en el vecindario tras el ataque, que de milagro no terminó con la muerte de un hombre. Cabe destacar que por oponer una leve y mínima resistencia, los hampones se enojaron y lo golpearon brutalmente para dejarlo con un corte en el cuero cabelludo. Por otro lado, hicieron la correspondiente denuncia policial y esperan que caigan los responsables de una buena vez por todas para que no vuelvan a sembrar el miedo en las calles de la zona.

El hecho tuvo lugar en la calle 865 entre 898 y 897, cuando un vecino se disponía a bajar de su auto, un Peugeot 306 rural, para ingresar a su vivienda. Sin embargo, en un momento de descuido, cuatro jóvenes ladrones se acercaron sigilosamente y lo tomaron desprevenido. Fue todo muy rápido y bajo la modalidad “piraña”, en la cual lo rodearon y entre todos le sacaron sus pertenencias, como si estuviesen hambrientos de ello.

Asustado, el damnificado atinó a no querer entregar las llaves, algo que enardeció a los delincuentes. De inmediato sacaron un revólver y le pegaron con la culata en la cabeza, ocasionándole una herida que tuvo que ser atendida por profesionales médicos, aunque no representó gravedad alguna para su vida ni mucho menos. De todos modos, es algo que llena de ira a quienes viven en el barrio, ya que sienten que no pueden estar tranquilos y que en cualquier momento del día, sea de mañana, tarde o noche, pueden salir lastimados de un asalto.

Tras algunos golpes más, los cuatro delincuentes le quitaron sus pertenencias de valor, se subieron al coche de la víctima y se marcharon a toda velocidad del lugar. En sintonía, realizaron la denuncia policial en la Comisaría 4ta. de San Francisco Solano y comenzaron también la búsqueda a través de las redes sociales para dar con el paradero cuanto antes del vehículo, el cual lo utilizan para trabajar.

Los responsables no fueron ubicados aún y creen que son de la zona. Sin embargo, los robos bajo esta modalidad se vienen dando con frecuencia en el barrio y los vecinos piden un freno a las autoridades. De hecho, pocos días atrás, cinco delincuentes rodearon a un trabajador que iba a cumplir con su jornada laboral y en cuestión de 10 segundos le sacaron la mochila, las zapatillas y el teléfono celular, motivo por el cual piensan que se trata de esta banda.