Festival de vacío y hamburguesas en General Belgrano

Con entrada libre y gratuita, la segunda Fiesta Morfi se realizará este sábado, desde las 21, y el domingo, a partir de las 19, dedicada al vacío y las hamburguesas, en el Parque Mateo Bruzzo.

La apertura del evento contará con la participación de artistas locales y regionales, y tendrá como platos fuertes los shows de Leo de los Etchemendy, en la primera jornada, mientras que para el segundo día estará El Bocha Lobosco, uno de los nombres del momento, que prometen hacer vibrar al público durante ambas jornadas.

La Fiesta Morfi incluirá cantinas a cargo de instituciones locales, mientras que las hamburguesas estarán elaboradas por emprendedores gastronómicos de la ciudad, con el objetivo de promover la producción local y fortalecer la economía regional.

El festival se completa con un patio cervecero, un paseo de artesanos y emprendedores y un patio alfajorero, con la participación de más de 145 emprendedores, conformando una experiencia pensada para disfrutar en familia o con amigos.

Con esta nueva edición de Fiesta Morfi, General Belgrano reafirma su crecimiento como destino turístico y gastronómico dentro de la provincia de Buenos Aires, combinando naturaleza, cultura y buena comida en un mismo lugar.

Ubicada a solo 155 km de Capital Federal, la ciudad permite ser una importante alternativa para una escapada. En la misma se encuentran las Termas del Salado junto con atractivos naturales la Reserva Natural Bosque Encantado, de 24 hectáreas, donde funciona el Museo de las Estancias, que conserva parte de la historia de los primeros pobladores de la región, y culturales.