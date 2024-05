Un quilmeño de 44 años desapareció hace dos meses y su familia lo busca de manera desesperada

Se trata de un caso lamentable para todos los seres queridos del damnificado, ya que no reciben noticias de él y todo esto los tomó por sorpresa hace más de 60 días. En sintonía, han ido por cielo y tierra y tocando cada puerta para saber de Kiko, como lo apodan, aunque por desgracia no tuvieron la fortuna de obtener certezas al respecto. Es por ello que en esta etapa trabajan codo a codo con las autoridades judiciales y con la información obtenida de las filmaciones de seguridad para poder rastrear sus pasos.

La víctima fue identificada como Gustavo Samudio y su círculo cercano lo vio por última vez en la jornada del pasado 23 de marzo, cuando salió a trabajar. Por razones desconocidas, no volvió y tampoco dejó mensajes para tranquilizar al resto. De hecho, lo han ido a buscar a hospitales, comisarías y demás y en los informes oficiales no estaba documentado su ingreso, lo cual preocupó mucho más. Es por ello que iniciaron con diversas campañas para que el caso llegue a más personas.

Fue en redes sociales que pidieron que si lo reconocían por algún lugar, que directamente se contacten con su hermana, Carina, que es quien lleva adelante la causa. Según explicó, le dijeron que lo divisaron en Capital Federal, pero que no pudieron localizarlo para irlo a buscar y teme que le hayan pasado un dato erróneo. Esto es algo que puede ocurrir cuando una persona se pierde, y más si ya pasó tanto tiempo.

"Algunos dijeron haberlo visto por Constitución, fuimos y seguimos yendo pero hasta ahora no tuvimos ninguna novedad", indicó la mujer. A pesar de los esfuerzos, no obtuvieron noticias y se abrieron diversos canales de denuncia. No tienen idea de donde puede estar y tampoco más pistas para seguir acudiendo.

Kiko mide 1,70 metro, tiene cabello corto y negro, es de tez trigueña y puede ser identificado por diversos tatuajes en su cuerpo. Entre ellos se destaca una inscripción con el nombre de “Noelia”, un león en su espalda o el escudo de River en su pecho. La última vez que lo vieron llevaba una gorra azul con detalles blancos y rojos, una mochila azul, un pantalón joggin azul y zapatillas celestes.

En caso de verlo pueden contactarse directamente con su familia al 11-6972-1075 o llamando al 911. También vía mail al correo [email protected], que depende de la Dirección Provincial del Registro de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires.