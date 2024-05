Un vendedor ambulante atropelló a dos inspectores municipales en Berazategui

El incidente ocurrió cuando controlaban la venta ambulante en los alrededores del distrito y pudo haber terminado en una lamentable tragedia si las víctimas no lograban correrse justo a tiempo para no ser embestidas de lleno por el conductor. En sintonía, lograron identificar la patente e hicieron la denuncia para que el caso no quede impune. Los procedimientos bromatológicos en el municipio tomaron mucha más relevancia en el último tiempo tras un particular incidente con la carne.

Ocurrió en la calle 152, cerca del country Abril, frente al puesto 02. Allí se encontraban Elian Nahuel López Colombres, de 29 años, y Ezequiel Maidana, de 24, quienes iban pidiendo la respectiva certificación y autorización de venta a los vendedores ambulantes. Sin embargo, al hacer lo propio con un sujeto que estaba trabajando con su mercadería en la zona, identificado como Nicolás González, y este no presentar la documentación correspondiente, comenzaron una discusión que terminó de la peor manera.

En un principio, según dicta el protocolo en estas situaciones, le quisieron labrar un acta y llevar adelante la clausura de su estructura. Esto produjo el enojo de González, quien se subió a su vehículo, un Peugeot 206 color gris oscuro y arrancó a toda velocidad a pesar del impedimento de los municipales. Poco le importó ello y en medio del intento de fuga los golpeó con el rodado y desapareció del radar.

Por suerte, los damnificados no sufrieron heridas y no precisaron atención médica. En consecuencia, denunciaron todo lo ocurrido y el caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 11 del Departamento Judicial de Quilmes.

En Berazategui hubo un problema grande a principios de 2023 con una bacteria en la carne que se cobró varias vidas. A partir de allí, la función de Bromatología cobró otra relevancia y en adelante las medidas fueron mucho más rigurosas.