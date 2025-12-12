Una escuela secundaria incorporó dispositivos digitales para fomentar el hábito de la lectura

El uso de e-readers en el aula aporta importantes beneficios pedagógicos: no sólo facilitan el acceso inmediato a una vasta biblioteca de títulos con un peso físico mínimo, sino que también promueven la inclusión al permitir ajustar el tamaño de la tipografía y mejorar la accesibilidad del texto para todos los alumnos.

Desde la Secretaría de Educación comunal señalaron que "resulta fundamental el impulso de políticas de promoción de la lectura por parte del Estado, como es el caso de Lomas Lee en Comunidad". En ese sentido, explicaron que "estas acciones garantizan el derecho al acceso a la cultura, estimulan el pensamiento crítico y enriquecen el capital cultural de las nuevas generaciones, asegurando que la escuela se mantenga como un espacio dinámico y conectado con las herramientas del presente".

Durante los meses de implementación, la iniciativa brindó apoyo constante a los docentes en el diseño de propuestas, en la correcta integración de los dispositivos y en el seguimiento pormenorizado de todo el proceso de aprendizaje. El balance de esta etapa de cierre es sumamente positivo, destacando como resultado: una mayor cantidad de lecturas, el aumento de la curiosidad entre los estudiantes y la apertura de nuevas puertas para que los jóvenes sigan aprendiendo.