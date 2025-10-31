Una multitud celebró a pura emoción el cumpleaños de Maradona en Fiorito

Además, artistas itinerantes desplegaron su talento en destinos lugares para alegría de grandes y chicos; se inauguraron dos potreros y la Biblioteca Diego Armando Maradona. "Desde Fiorito, juntos y con la fuerza del corazón: ¡Feliz cumpleaños, Diego!", expresó el intendente Federico Otermín, quien estuvo presente en el lugar y agradeció la presencia de los vecinos.

El jefe comunal agregó: "Somos muchos los que seguimos disfrutando como cuando éramos chicos el momento de correr atrás de una pelota con amigos. Y eso también te lo debemos a vos. Porque transformaste tu pasión en una forma de ser, un modo de vivir con alegría y la frente en alto. Feliz cumple, Diego. Nos hiciste muy felices. Fiorito y Lomas no te van a olvidar jamás". "Compartimos un 30 de octubre inolvidable, a pura música, arte y deporte en el lugar donde nació el sueño del pibe", concluyó el jefe comunal.