Una multitud celebró a pura emoción el cumpleaños de Maradona en Fiorito

La jornada fue organizada por el Municipio de Lomas de Zamora y contó con música en vivo, partidos de fútbol, una muestra fotográfica y una feria maradoneana, entre otras propuestas.
A pura emoción, miles de vecinos de todos los barrios se reunieron en la Comunidad de D10s, en Villa Fiorito, para celebrar la vida de Diego Armando Maradona, su legado, su amor por el fútbol, en un evento organizado por el Municipio de Lomas de Zamora. Durante toda la tarde disfrutaron de música en vivo, un paseo del arte, partido de fútbol, de una muestra fotográfica y del nuevo mural participativo, que se suma a los que forman parte del circuito turístico y cultural Comunidad de D10s, y de la inauguración de una biblioteca con el nombre del astro.
Además, artistas itinerantes desplegaron su talento en destinos lugares para alegría de grandes y chicos; se inauguraron dos potreros y la Biblioteca Diego Armando Maradona. "Desde Fiorito, juntos y con la fuerza del corazón: ¡Feliz cumpleaños, Diego!", expresó el intendente Federico Otermín, quien estuvo presente en el lugar y agradeció la presencia de los vecinos.
El jefe comunal agregó: "Somos muchos los que seguimos disfrutando como cuando éramos chicos el momento de correr atrás de una pelota con amigos. Y eso también te lo debemos a vos. Porque transformaste tu pasión en una forma de ser, un modo de vivir con alegría y la frente en alto. Feliz cumple, Diego. Nos hiciste muy felices. Fiorito y Lomas no te van a olvidar jamás". "Compartimos un 30 de octubre inolvidable, a pura música, arte y deporte en el lugar donde nació el sueño del pibe", concluyó el jefe comunal.
