Una sensible baja para Argentino de Quilmes

Luego de atravesar las primeras semanas de preparación para los próximos desafíos, el Mate oficializó la salida del juvenil, que jugará a préstamo en Unión de Olmos durante el Regional. La idea es que Madariaga, de apenas 22 años, sume la continuidad que no pudo tener este año en la Primera B.

El joven futbolista se formó en las divisiones inferiores del Criollo y tuvo su debut oficial en la temporada pasada. Sin embargo, en este año le resultó difícil ganarse un lugar dentro del primer equipo, lo que motivó su partida temporal en busca de minutos.

Sus estadísticas de la actual temporada reflejan esa falta de rodaje: si bien fue convocado en diez ocasiones, nunca logró ser titular e ingresó desde el banco de suplentes en sólo tres encuentros. Pese a su escasa participación, se dio el gusto de anotar un gol con la camiseta Blanquiceleste.

La dirigencia y el cuerpo técnico del Mate esperan que este paso por el Regional Amateur le permita a Ezequiel Madariaga recuperar confianza y ritmo de juego para volver en 2026 con más experiencia y aspirar a pelear por un puesto en el once inicial. La cesión busca potenciar al juvenil en un momento clave de su desarrollo profesional.