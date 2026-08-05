Dos detenidos tras cometer una entradera en Bernal Este

Ingresaron a la vivienda por la ventana de la cocina y se llevaron distintos objetos de valor tras reducir al propietario. Pero su denuncia y el rápido accionar policial permitió la aprehensión de ambos.
Dos hombres fueron detenidos tras cometer una entradera en una vivienda de Bernal Este, a la que ingresaron por la ventana de la cocina y se llevaron lo que encontraron después de reducir al propietario. Todo indicaba que el golpe les iba a salir perfecto, pero fueron capturados por la Policía, en el marco de una persecución que empezó cuando fueron interceptados en el momento en el que se escapaban en un automóvil en el que transportaban objetos robados y herramientas que supuestamente usaron para cometer el hecho.
El hecho ocurrió en un inmueble de Rafael Obligado al 200, donde la víctima fue sorprendida por los implicados, entraron luego de escalar el paredón del fondo y forzar una ventana de la cocina. En el interior de la propiedad, los asaltantes sustrajeron dos teléfonos celulares, una alianza de oro, una mochila con pertenencias personales y otros elementos de valor. Luego escaparon a bordo de un Chevrolet Corsa blanco.
Inmediatamente después de recepcionar el alerta, uniformados del Comando de Patrullas, junto con personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 8va , empezaron un rastrillaje en la zona siguiendo la dirección indicada por la víctima. A los pocos minutos, pudieron localizar el rodado sospechoso, pero los ocupantes, al advertir la presencia policial, intentaron escapar acelerando el automóvil. No obstante, fueron alcanzados e interceptados a escasa distancia: los aprehendidos tienen 29 y 56 años.
Al requisar el automóvil, los efectivos incautaron una mochila, una riñonera, cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, perfumes, anteojos, llaves, una batería portátil, un cargador de auriculares inalámbricos y diversos elementos. También hallaron herramientas compatibles con este tipo de ilícitos, entre ellas destornilladores, pinzas, un cuchillo, guantes de goma y otros objetos que quedaron a disposición de la investigación. La Fiscalía 6 avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de ambos acusados por el delito de robo agravado por escalamiento