Dos detenidos tras cometer una entradera en Bernal Este

Ingresaron a la vivienda por la ventana de la cocina y se llevaron distintos objetos de valor tras reducir al propietario. Pero su denuncia y el rápido accionar policial permitió la aprehensión de ambos.

Dos hombres fueron detenidos tras cometer una entradera en una vivienda de Bernal Este, a la que ingresaron por la ventana de la cocina y se llevaron lo que encontraron después de reducir al propietario. Todo indicaba que el golpe les iba a salir perfecto, pero fueron capturados por la Policía, en el marco de una persecución que empezó cuando fueron interceptados en el momento en el que se escapaban en un automóvil en el que transportaban objetos robados y herramientas que supuestamente usaron para cometer el hecho.