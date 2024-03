"Nos propusimos ser competitivos contra quien nos tocara"

El triunfo ante Estudiantes de La Plata dejó a Defensa y Justicia con la vara alta y con las metas vivas. Más allá de que fue por la mínima, el duelo táctico fue lo que primó ante un Pincha que juega bien y siempre da batalla. "Nosotros basamos el partido en tres pilares fundamentales: lucha y esfuerzo; mucho orden; y defender, pero no la defensa, sino los once. Nos propusimos que el rival no nos haga daño. Sabíamos la jerarquía y la caridad que tenía y necesitábamos una búsqueda constante de poder robar y no permitirles a ellos trascender en el juego", explicó el entrenador del Halcón, Julio Vaccari.