Jorge Ramón Ávalos fue internado por su obra social en el Sanatorio Solano cuando su cuadro de salud se agravó por el coronavirus. Los médicos que lo atendieron no dudaron en someterlo a una transfusión de plasma que mejoró su estado. Sin embargo, la sorpresa llegó a la familia del paciente cuando recibieron por parte del centro de salud un resumen para pagar gastos médicos.

"Cómo puede ser que cobren el plasma 7.500 pesos", se preguntó Malena, la nieta de Ávalos, quien realizó un fuerte descargo en las redes sociales en que apunta contra las autoridades de "la Clínica Modelo de Solano". "Una vergüenza. O sea, si no tenés esa plata lo van a dejar morir", cuestionó.

Asimismo, aseguró que "la obra social cubría" esos gastos. "No lo estamos haciendo atender particular, porque si es particular es obvio que van a cobrar. Pero el plasma no se cobra" arremetió la joven, quien relató que junto a su familiares intentaron donar plasma "y nos dijeron que no".

Confusión

Junto a su exposición, la nieta del paciente adjuntó dos imágenes: un presupuesto y un recibo de pago de la clínica. Ambos documentos no son específicos y, por ende, prestan a la confusión, ya que dejan entrever que lo que podrían haber cobrado fue la transfusión, una acción totalmente ilegal debido a que el plasma que se otorga desde el Estado tanto para los centros privados y los públicos es gratuito.

En este caso, el Sanatorio Solano no especifica si los 7.500 pesos cobrados al paciente con Covid 19 son en concepto de material descartable o tareas profesionales. No obstante, los denunciantes aseguraron que ese tipo de gastos corrían por cuenta de la obra social.

Investigación

Ante las repercusiones del caso, El Quilmeño constató que la Secretaría de Salud del Municipio de Quilmes recibió una denuncia al respecto y se inició un expediente de investigación que fue elevado al área de fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, se conocieron otras denuncias similares sobre el cobro de transfusiones de plasma de convalecientes, como las efectuadas por pacientes del Policlínico de Lomas de Zamora. En algunos casos, esta práctica se llega a cobrar hasta 30 mil pesos, mientras que por los hisopados aseguran que cobran un valor que ronda entre los 5 y los 6 mil pesos.

Quienes conozcan algún caso similar o identifiquen a alguna persona que pida dinero para administrar plasma, debe realizar la denuncia telefónica al 120 desde cualquier lugar del país, las 24 horas.