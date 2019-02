La sede, ubicada en San Martín 238, cuenta con elementos de última tecnología para el dictado de clases.

Al respecto, la directora Silvia Braida, manifestó que “cada vez que entran destrozan todo”. “Rompen puertas, escritorios, computadoras, destrozos generales y nos dejan sin líneas telefónicas ni internet”, detalló.

Según describió la docente, en 2019 ingresaron a robar el 30 de enero, el 2 de febrero y el 17 de febrero, siempre bajo la misma modalidad.

“Se llevan computadoras y laptops. Estamos muy avanzados en tecnología y se llevan todo de las aulas con un nivel de daño muy importante”, agregó.

Si bien la escuela cuenta con un sistema de alarmas monitoreadas, la Policía no logró frenar los robos. “Yo llego en 10 minutos. En el primer robo, la Policía vino rápido, en los últimos no. El subcomisario de la seccional 1era. es muy amable, pero no está el resultado. Necesito que me cuiden a mí y a mis alumnos más allá del sistema privado que yo pago. Lo único que encuentro son respuestas amables. Entiendo que están desbordados pero me parece que la seguridad nos está faltando a toda la comunidad. Me siento muy vulnerable y muy desprotegida”, manifestó Braida al portal Hecho en Quilmes.i