Alerta: el uso de moldes de silicona para cocinar podría afectar la salud

Los científicos evaluaron la migración de estas sustancias utilizando un aceite mezclado con arena como simulante de comida. Durante las pruebas, hornearon durante 6

0 minutos a 177 °C y registraron las emisiones liberadas. Los resultados fueron claros: detectaron 25 tipos de siloxanos cíclicos (D3-D27), una familia de compuestos industriales usada para dar flexibilidad y resistencia térmica a la silicona.

Exposición diaria y posibles riesgos

Los investigadores advirtieron que, durante el horneado, estos siloxanos se liberan y pueden ser inhalados o ingeridos. Los niños menores de edad serían el grupo más expuesto por su menor peso corporal y la frecuencia con la que consumen alimentos cocidos en este tipo de moldes.

Aunque aún no se determinó la toxicidad exacta de los siloxanos de cadena larga, los autores subrayaron la necesidad de estudios adicionales para evaluar los posibles efectos sobre la salud general.

Recomendaciones

Los especialistas sugieren usar utensilios de acero inoxidable, vidrio o cerámica para hornear, evitar el sobrecalentamiento de los moldes de silicona y no emplearlos si presentan desgaste o grietas.

El informe concluye que esta investigación busca abrir el debate sobre la seguridad de los materiales de cocina y la falta de información sobre sus impactos a largo plazo.