Salud |

Alerta: el uso de moldes de silicona para cocinar podría afectar la salud

Un trabajo de la Universidad de Waterloo (Canadá) detectó que los moldes de silicona liberan compuestos químicos durante el horneado que podrían migrar a los alimentos y al aire.

Un reciente estudio de la Universidad de Waterloo encendió una señal de alarma sobre un elemento cotidiano de la cocina: los moldes de silicona. Según el artículo publicado en el Journal of Hazardous Materials, al exponerse a altas temperaturas, estos productos liberan compuestos químicos que pueden pasar a los alimentos o al aire.

Los científicos evaluaron la migración de estas sustancias utilizando un aceite mezclado con arena como simulante de comida. Durante las pruebas, hornearon durante 6

0 minutos a 177 °C y registraron las emisiones liberadas. Los resultados fueron claros: detectaron 25 tipos de siloxanos cíclicos (D3-D27), una familia de compuestos industriales usada para dar flexibilidad y resistencia térmica a la silicona.

Exposición diaria y posibles riesgos

Los investigadores advirtieron que, durante el horneado, estos siloxanos se liberan y pueden ser inhalados o ingeridos. Los niños menores de edad serían el grupo más expuesto por su menor peso corporal y la frecuencia con la que consumen alimentos cocidos en este tipo de moldes.

Aunque aún no se determinó la toxicidad exacta de los siloxanos de cadena larga, los autores subrayaron la necesidad de estudios adicionales para evaluar los posibles efectos sobre la salud general.

Además: ¿Cuál es el primer país del mundo en aprobar una ley para combatir la obesidad?

Recomendaciones

Los especialistas sugieren usar utensilios de acero inoxidable, vidrio o cerámica para hornear, evitar el sobrecalentamiento de los moldes de silicona y no emplearlos si presentan desgaste o grietas.

El informe concluye que esta investigación busca abrir el debate sobre la seguridad de los materiales de cocina y la falta de información sobre sus impactos a largo plazo.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados