ANLIS-Malbrán detectó tres casos de un nuevo subclado de gripe A (H3N2)

Los casos fueron detectados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS.

Se trata de dos adolescentes estudiados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas en la provincia de Santa Cruz y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, todos los pacientes cursaron la enfermedad sin complicaciones.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad, lo que podría favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud.

De todos modos, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté vinculado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas anteriores.

Desde ANLIS-Malbrán señalaron que las jurisdicciones provinciales tienen la responsabilidad de llevar adelante las investigaciones epidemiológicas correspondientes y de garantizar la atención oportuna de los casos detectados.

En ese sentido, la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

El organismo indicó además que, junto con la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, continuará acompañando el trabajo de vigilancia epidemiológica que realizan las 24 provincias, con el objetivo de identificar de manera temprana posibles cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad y severidad, así como en las características de las poblaciones afectadas.

Las recomendaciones y los síntomas frecuentes

Se recomendó que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con una infección viral consulten al sistema de salud de su jurisdicción, especialmente aquellas que integran grupos de riesgo.

Entre los síntomas frecuentes se encuentra la fiebre alta suele superar los 38 grados y aparece de forma repentina, acompañada de escalofríos, malestar general y una intensa sensación de cansancio.

El dolor muscular y articular afecta con frecuencia a piernas, espalda y brazos, y puede dificultar las actividades cotidianas. El dolor de cabeza persistente, la tos seca y la congestión nasal completan el cuadro clínico más común.