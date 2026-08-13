Bebés en riesgo: el virus que ya supera a la gripe y dispara las internaciones

El pediatra y neonatólogo Néstor Vain advirtió que el VSR continúa siendo uno de los principales motivos de hospitalización en lactantes y remarcó que muchos chicos que desarrollan cuadros graves habían nacido sanos y a término, sin factores de riesgo conocidos.

La Argentina incorporó en 2024 la vacunación materna contra el VSR al Calendario Nacional, pero todavía hay bebés que llegan a la temporada de mayor circulación sin una protección suficiente. Esto puede ocurrir porque nacieron fuera del período de vacunación, porque sus madres no pudieron recibir la dosis o porque no transcurrió el tiempo suficiente entre la vacunación y el parto.

También puede suceder que hayan pasado varios meses desde el nacimiento y que la protección adquirida durante el embarazo haya disminuido. Por eso, los especialistas remarcan la importancia de que cada lactante cuente con una estrategia de prevención adecuada.

Prevención para reducir las internaciones

Entre las herramientas disponibles se encuentra nirsevimab, un anticuerpo monoclonal de acción prolongada que brinda protección directa a los bebés frente al VSR y busca reducir las formas graves de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias.

La pediatra infectóloga Mariana Lanzotti destacó que todos los menores de un año están expuestos al virus y que evitar internaciones también permite reducir la presión sobre el sistema de salud.

En la misma línea, sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), SAVE, SADIP y SLIPE recomiendan combinar la vacunación materna con anticuerpos monoclonales para aquellos bebés que no fueron protegidos durante el embarazo.

Con la influenza en descenso y el VSR en ascenso, la prevención vuelve a ocupar un lugar central frente a las próximas semanas de circulación de virus respiratorios, especialmente para los bebés menores de un año.