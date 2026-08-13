¿Por qué nos cuesta tanto incorporar hábitos saludables?

Intentar modificar todo de una vez puede ser contraproducente

Cambiar una conducta requiere atención y esfuerzo. Por eso, intentar transformar simultáneamente la alimentación, el descanso, la actividad física y otros aspectos de la vida cotidiana puede convertirse en una fuente de presión.

La recomendación es comenzar por un solo hábito y avanzar de manera progresiva. De esta forma, la nueva conducta puede incorporarse paulatinamente hasta formar parte de la rutina.

También es importante evitar la frustración cuando los resultados tardan en aparecer. Al principio, realizar una actividad nueva requiere concentración y voluntad; con la repetición, comienza a convertirse en algo más automático. No cumplir un día no significa que todo el proceso esté perdido: lo importante es evitar que ese incumplimiento se transforme en una razón para abandonar.

Pequeños pasos para construir una rutina

Una estrategia útil consiste en comenzar con objetivos sencillos y fáciles de cumplir. Por ejemplo, dedicar cinco minutos a una actividad física puede ser más efectivo que establecer una rutina de una hora que constantemente termina siendo postergada.

Otra posibilidad es relacionar el nuevo hábito con una actividad que ya forma parte de la vida diaria. Caminar unos minutos después de una comida o leer antes de acostarse son ejemplos de cómo una conducta existente puede servir como punto de referencia para incorporar otra.

La constancia también cumple un papel fundamental. Llevar un registro de las veces que se realiza una actividad puede ayudar a mantener el compromiso, pero no es recomendable depender exclusivamente de la motivación del momento.

Si la rutina se interrumpe, no es necesario esperar al próximo lunes, al comienzo de otro mes o a una fecha especial. Retomar cuanto antes puede ser más importante que haber cumplido todos los días de manera perfecta.

FUENTE: Agencia RT - Psicóloga Milana Oréjova.