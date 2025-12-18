Dengue: las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Nación advirtieron que no hay que bajar la guardia, ya que el virus sigue circulando en varios países de la región y el aumento de los viajes por las fiestas y las vacaciones eleva el riesgo de casos importados.

Viajes y el calor: lo que preocupa al Ministerio de Salud

Brasil, México, Paraguay, Perú, Colombia y otros países del continente registran altos niveles de dengue, incluso con circulación de distintos serotipos al mismo tiempo. En ese contexto, las autoridades remarcan que quienes viajen deben protegerse de las picaduras de mosquitos para evitar contagios y la reintroducción del virus en el país.

El uso de repelente, sobre todo por la mañana y al atardecer, ropa clara que cubra brazos y piernas, espirales y tabletas, y mosquiteros en camas y cunas son algunas de las principales recomendaciones.

Dengue repelentes El uso de repelente, sobre todo por la mañana y al atardecer, es una de las principales recomendaciones para evitar el dengue.

Además del cuidado personal, Salud insiste en una medida fundamental: eliminar los criaderos de mosquitos. Se recomienda tirar objetos en desuso que junten agua, dar vuelta recipientes, taparlos o cambiar el agua con frecuencia y mantener limpias canaletas y desagües.

Especial atención deben tener quienes se ausenten varios días de sus casas, ya que el agua acumulada durante ese tiempo puede convertirse en un foco ideal para el mosquito transmisor.

Dengue limpieza de cacharros.jpg Eliminar recipientes con agua estancada es clave para frenar la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general, se pide consultar de inmediato al sistema de salud y evitar la automedicación, ya que una atención temprana ayuda a prevenir complicaciones.

En la Argentina circulan actualmente los serotipos DENV-1 y DENV-2, y se detectaron recientemente dos casos de DENV-3 en viajeros, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia constante.

Desde el Ministerio de Salud remarcan que la prevención, la consulta a tiempo y el control del mosquito son las herramientas principales para evitar un nuevo brote durante el verano.