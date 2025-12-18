Dengue: las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio

Aunque la cantidad de casos confirmados sea baja, el calor y los viajes elevan el riesgo y el Ministerio de Salud pide reforzar los cuidados para evitar contagios.
El inicio de la temporada de dengue en la Argentina muestra un escenario tranquilo, con bajo riesgo sanitario y sin circulación sostenida del virus. Hasta ahora se confirmaron 12 casos en todo el país, de los cuales solo cuatro fueron autóctonos y el resto corresponde a personas que regresaron de viajes al exterior.
Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Nación advirtieron que no hay que bajar la guardia, ya que el virus sigue circulando en varios países de la región y el aumento de los viajes por las fiestas y las vacaciones eleva el riesgo de casos importados.
Brasil, México, Paraguay, Perú, Colombia y otros países del continente registran altos niveles de dengue, incluso con circulación de distintos serotipos al mismo tiempo. En ese contexto, las autoridades remarcan que quienes viajen deben protegerse de las picaduras de mosquitos para evitar contagios y la reintroducción del virus en el país.
El uso de repelente, sobre todo por la mañana y al atardecer, ropa clara que cubra brazos y piernas, espirales y tabletas, y mosquiteros en camas y cunas son algunas de las principales recomendaciones.
Además del cuidado personal, Salud insiste en una medida fundamental: eliminar los criaderos de mosquitos. Se recomienda tirar objetos en desuso que junten agua, dar vuelta recipientes, taparlos o cambiar el agua con frecuencia y mantener limpias canaletas y desagües.
Especial atención deben tener quienes se ausenten varios días de sus casas, ya que el agua acumulada durante ese tiempo puede convertirse en un foco ideal para el mosquito transmisor.
Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o malestar general, se pide consultar de inmediato al sistema de salud y evitar la automedicación, ya que una atención temprana ayuda a prevenir complicaciones.
En la Argentina circulan actualmente los serotipos DENV-1 y DENV-2, y se detectaron recientemente dos casos de DENV-3 en viajeros, lo que refuerza la necesidad de una vigilancia constante.
Desde el Ministerio de Salud remarcan que la prevención, la consulta a tiempo y el control del mosquito son las herramientas principales para evitar un nuevo brote durante el verano.