Día Mundial de la Tuberculosis: cada vez hay más casos y crece la preocupación en Argentina

La vacuna BCG continúa siendo una herramienta clave para prevenir las formas graves en la infancia. La cobertura nacional en recién nacidos menores de siete días alcanzó el 83,42% al 7 de enero de 2026, aunque con diferencias entre jurisdicciones. La neumonóloga Sandra J. Inwentarz, co-coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y miembro del Comité Asesor del Programa Nacional de Tuberculosis, sostuvo que “el Estado Nacional debe garantizar la provisión y aplicación oportuna de la vacuna BCG, clave para reducir la mortalidad infantil asociada a meningitis tuberculosa y tuberculosis miliar”.

Si bien se trata de una enfermedad prevenible y curable, el diagnóstico tardío sigue siendo uno de los principales obstáculos. Los síntomas iniciales suelen confundirse con otras afecciones respiratorias, lo que retrasa la consulta médica y favorece la propagación. Por ello, los especialistas destacan la importancia de ampliar el acceso al diagnóstico molecular mediante tecnologías como GeneXpert, que permite confirmar la enfermedad en menos de dos horas, detectar casos con baja carga bacteriana e identificar de forma temprana la resistencia a rifampicina. Inwentarz subraya que garantizar la disponibilidad de estas herramientas en todo el país es fundamental para interrumpir la cadena de transmisión.

El tratamiento de la tuberculosis resulta efectivo si se cumple de manera adecuada y sostenida, aunque requiere acceso asegurado y continuidad. La entrega gratuita de medicamentos de primera línea para casos sensibles y de segunda línea para cuadros resistentes es esencial. Las interrupciones o irregularidades en la terapia favorecen la aparición de cepas resistentes, lo que dificulta el control a nivel poblacional y representa un riesgo tanto para los pacientes como para la comunidad.

Aumentaron un 38% los casos de tuberculosis en Argentina. Aumentaron un 38% los casos de tuberculosis en Argentina.

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la quinta edición del manual Pautas técnicas de tuberculosis en Argentina, una herramienta fundamental para orientar las prácticas en todo el sistema sanitario. El documento, publicado nuevamente tras 13 años, reúne evidencia actualizada para el abordaje integral de la enfermedad y fue elaborado por especialistas en el ámbito clínico y programático, con la coordinación del equipo nacional y el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud.

La actualización de esta guía se da en un escenario epidemiológico que exige revisar y unificar criterios de intervención, en medio de un crecimiento sostenido de casos en los últimos cinco años. Este incremento se concentra en determinadas regiones: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reunieron el 66,1% de los casos en 2025, mientras que Salta presentó la tasa más alta de incidencia, con 60,5 casos nuevos cada 100.000 habitantes.

Asimismo, se encuentra en la etapa final de revisión una nueva actualización nacional de las pautas técnicas para el manejo de la tuberculosis, elaborada por especialistas y académicos del país. Este documento incorporará criterios diagnósticos más precisos, actualizará el enfoque de riesgo y difundirá lineamientos para el uso de pruebas moleculares y nuevas definiciones de tuberculosis resistente.

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En paralelo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), mediante la identificación nominal de los casos, busca mejorar la calidad de los datos epidemiológicos y optimizar la toma de decisiones. Contar con información precisa y oportuna resulta clave para diseñar políticas sanitarias eficaces.

El abordaje de la tuberculosis requiere no solo políticas internas sostenidas, sino también articulación con organismos internacionales y acceso a redes de cooperación. En este contexto, el anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre la salida definitiva de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó inquietud en el ámbito médico. Burke advirtió que “salir de la OMS implica perder acceso a financiamiento, información epidemiológica estratégica y espacios de decisión global”, lo que podría debilitar la respuesta frente a esta y otras enfermedades.

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis con el objetivo de generar conciencia sobre sus impactos sociales, económicos y sanitarios, y reforzar las acciones destinadas a erradicarla. La fecha recuerda el anuncio realizado en 1882 por el doctor Robert Koch, quien identificó la bacteria responsable de la enfermedad y sentó las bases para su diagnóstico y tratamiento.

En la región de las Américas, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), unas 350.000 personas contrajeron tuberculosis y 30.000 fallecieron en 2024; de ellas, el 29% presentaba coinfección TB/VIH. Aunque los indicadores de incidencia y mortalidad muestran cierta estabilización, persisten desafíos asociados a determinantes sociales como la pobreza, la exclusión, la desnutrición y la discriminación.

El lema de 2026, “Podemos poner fin a la TB: impulsados por la atención primaria de salud, la innovación y comunidades comprometidas”, resalta la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención, promover la innovación y garantizar la participación comunitaria para avanzar hacia la eliminación de la enfermedad en la región.

La tuberculosis dista de ser un problema del pasado. Su crecimiento en Argentina evidencia tensiones estructurales en el sistema sanitario y demanda respuestas sostenidas, coordinadas y basadas en evidencia.