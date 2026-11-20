El modelo se apoyaba en la socialización y la hotelería. Sin embargo, las familias buscaban una institución cuando necesitaban ayuda para bañarse, vestirse o movilizarse. Según recuerda Shalom, la distancia entre la propuesta y las necesidades locales llevó al proyecto al borde de la quiebra. Aceptarlo y transformar el funcionamiento exigió un esfuerzo considerable.

“Los modelos pueden importarse. Las maneras de vivir y de envejecer, no”, resume el director del grupo, quien después de la muerte de su padre, en 1993, continuó ese camino. La experiencia le había mostrado que sostener un propósito requería estar dispuesto a modificar la forma de llevarlo adelante.

Preservar lo que importa a cada persona

Una mujer que había sido pintora vuelve a pintar. Un grupo sale a comprar frutas al comercio del barrio. Alguien lleva a su nuevo departamento sus muebles y recuerdos. Son escenas que muestran cómo una actividad o un objeto pueden ayudar a conservar la identidad y las oportunidades de elegir.

“Una persona mayor no necesita que una institución le invente un proyecto de vida diferente. Necesita poder continuar siendo quien es”, subraya Shalom. Y agrega: “Acompañarla también exige distinguir cuándo la ayuda resulta necesaria y cuándo reemplaza capacidades que todavía conserva”.

El camino hacia el cuidado libre de sujeciones implicó revisar prácticas justificadas durante años en nombre de la seguridad. Aprender también significó desaprender, capacitar a los equipos y aceptar que una costumbre institucional podía necesitar cambios.

Cambiar también la organización cotidiana

La mayor longevidad y las necesidades de asistencia exigieron cambios en la arquitectura y el equipamiento, la incorporación de tecnología para el cuidado y la gestión, y la formación continua de los equipos en nuevas tendencias gerontológicas. También fue necesario sumar especialidades profesionales y revisar las propuestas de estimulación y participación.

Las transformaciones alcanzaron la organización cotidiana: la coordinación de los equipos, los tiempos de asistencia y la planificación de las actividades debían ajustarse a las necesidades de quienes vivían allí. Esto exigía revisar el funcionamiento de la institución a medida que esas necesidades cambiaban.

La experiencia con el deterioro cognitivo también planteó la necesidad de una respuesta específica. En 2006 comenzó a proyectarse Residencia Manantial, que abrió en 2010, concebida desde su diseño conceptual y arquitectónico para acompañar a personas con Alzheimer y otras demencias.

Investigar las preguntas de todos los días

Las preguntas de la práctica dieron lugar a distintas líneas de investigación: qué sucede durante el baño de una persona con demencia, cómo favorecer su autonomía al comer o qué cambios aparecen en su estado nutricional después del ingreso a una residencia.

Entre los temas estudiados figuran las intervenciones durante la higiene, las estrategias de alimentación, el uso de salas de multiestimulación y la implementación de cuidados paliativos. También se analizó la incorporación de mascotas robot en personas con demencia, una experiencia que tuvo repercusión en los medios.

Registrar y examinar las intervenciones permite aportar elementos para que otros equipos puedan analizarlas y discutirlas. La experiencia se vuelve más útil cuando puede contrastarse y compartirse.

“La experiencia, por extensa que sea, no alcanza como argumento. Hay que preguntar, medir, comparar y producir evidencia”, señala Shalom. Investigar supone una responsabilidad con quienes reciben cuidados y con quienes deberán tomar decisiones similares en otros ámbitos.

Formar para que el conocimiento circule

La formación del personal también ocupa un lugar central en el debate sobre la calidad de los cuidados. La capacitación continua permite actualizar conocimientos, revisar procedimientos y preparar a quienes deben acompañar a personas con necesidades cada vez más complejas.

En ese marco, Manantial Academia surgió como un espacio de capacitación para sus propios equipos y luego amplió sus actividades hacia estudiantes y el intercambio con otras instituciones.

La institución es unidad formadora reconocida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para brindar la capacitación anual obligatoria al personal de residencias de larga estadía. A través de convenios con universidades, entre ellas la UBA, la Universidad de Palermo, la UAI, la UNTREF, la Universidad Maimónides y la Fundación Barceló, recibe estudiantes de grado y posgrado para realizar prácticas. También mantiene acuerdos con el CONICET y la Cruz Roja.

El encuentro entre la universidad y la vida cotidiana de una residencia permite discutir cómo se traducen los conocimientos en decisiones. También acerca nuevas preguntas a los equipos y los invita a revisar sus maneras de actuar.

“La verdadera huella no consiste solamente en abrir un camino. Consiste en lograr que otros también puedan recorrerlo”, sostiene Shalom. La formación de nuevos profesionales y trabajadores es uno de los caminos para extender los aprendizajes a otros ámbitos.

El sentido humano del trabajo

La calidad de los cuidados también se expresa en acciones cotidianas: escuchar con paciencia, respetar una preferencia o dedicar tiempo a comprender una necesidad. Son aspectos que involucran tanto a quienes brindan atención directa como a quienes realizan las tareas que la hacen posible.

La pandemia fue el momento más difícil de la gestión de Shalom. La incertidumbre y el temor pusieron a prueba el compromiso de los equipos. Esa experiencia sigue presente en su manera de entender la institución como una construcción colectiva, hecha también por residentes y familias.

El cuidado también se construye con escucha, respeto y acompañamiento.

Las próximas transformaciones exigirán anticiparse: cómo sostener cuidados más complejos, formar y acompañar a los trabajadores y preservar los vínculos ante los cambios tecnológicos. Para Shalom, trabajar en red con otras residencias, universidades y organismos públicos es parte de esa responsabilidad compartida.

“La huella que dejamos no se mide solamente por las cosas que construimos, sino también por lo que hacemos sentir a los demás”, reflexiona.