La advertencia del director general de la OMS por el hantavirus y el ébola

“Por estas fechas la semana pasada, estaba en España, donde acabábamos de completar el exitoso desembarco y repatriación de los pasajeros a bordo del MV Hondius. Agradezco a Pedro Sánchez y a la ministra Mónica García Gómez, que está con nosotros hoy, por su destacado liderazgo y colaboración en respuesta al brote del virus”, afirmó.

También hizo referencia al pacto internacional sobre pandemias y emergencias sanitarias. Durante otro tramo de su discurso, Tedros respaldó el acuerdo global sobre pandemias aprobado el año pasado por los países miembros y reclamó avanzar en la negociación del sistema de acceso a patógenos y distribución de beneficios (PABS), que todavía permanece pendiente. “El año pasado, ustedes adoptaron el Acuerdo de la OMS sobre la Pandemia, un instrumento histórico del derecho internacional de la salud”, señaló.

“Ayer (por el domingo) declaré una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al brote de ébola”, indicó al ratificar la declaración de una nueva emergencia sanitaria internacional por el avance del ébola en República Democrática del Congo. Respecto al hantavirus, adelantó que ambos brotes serán tratados “con más detalle” durante el informe técnico dirigido a los Estados miembros.

Por otra parte, admitió: “La OMS ha atravesado un período difícil como consecuencia de los recortes repentinos y drásticos en nuestra financiación”, al reconocer la delicada situación presupuestaria del organismo. Además, pidió un incremento en los aportes obligatorios de los Estados miembros para asegurar “una OMS estable y resiliente” y subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de los países para alcanzar una mayor “soberanía sanitaria”.

“Estamos invirtiendo en una infraestructura de datos moderna y hemos creado un departamento especializado”, explicó en referencia al desarrollo de tecnologías digitales, Inteligencia Artificial y nuevas herramientas vinculadas a la innovación biomédica y la administración sanitaria.