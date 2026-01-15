La ANMAT Inhibió cinco laboratorios tras detectar irregularidades

Las compañías alcanzadas por la medida son Laboratorios Weltrap S. A.; Laboratorio Incaico S. A.; Carter Pack S. R. L.; Pacemaker S. R. L. y LADECE S. A.

En las primeras cuatro, el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) alertó que constató la ausencia de un director técnico habilitado, una condición esencial para asegurar que los productos destinados a la medicina humana se liberen de manera segura y en cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). Ante esta situación, el organismo aconsejó la suspensión de la actividad productiva.

En esa línea, la falta de un director técnico se considera una falencia grave, dado que pone en riesgo la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos elaborados o fraccionados en la planta. Además, se recordó que la normativa vigente establece que toda actividad vinculada a drogas, productos químicos y medicamentos, ya sea en el ámbito nacional o destinada al comercio entre provincias, debe contar con la autorización y supervisión de la autoridad sanitaria correspondiente.

Por su parte, en el caso de Ladece S. A., la inhabilitación se fundamenta en el posible riesgo de muerte o de daños severos para la salud que podrían haber sufrido las personas que utilizaran esos productos. A raíz de ello, el INAME calificó la situación como “crítica”.

medicamentos

Una pesquisa llevada a cabo en el laboratorio estableció que la firma había producido, liberado y puesto a la venta, sin la debida autorización ni reinscripción, diversos insumos como alcohol isopropílico, esencia de eucaliptus, borato de sodio, cloruro de magnesio, ácido bórico, pasta lasar, alcohol boricado al 5 % y pomada de estearato de amonio.

Asimismo, se constató que Ladece S.A. no cuenta con habilitación para el rubro de “elaboración de productos en la forma farmacéutica semisólidos”. De igual modo, no se encontraba vigente ninguna autorización para la producción de cloruro de magnesio ni de ácido bórico.