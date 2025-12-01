Presentan una vacuna que promete frenar la vejez y duplicar la esperanza de vida

El tratamiento busca activar al sistema inmunológico para detectar esas células y eliminarlas, reduciendo procesos inflamatorios y la pérdida de función en distintos órganos. La compañía sostiene que este mecanismo generó, en modelos animales, un freno en el avance de tumores y una mejora general de la vitalidad.

la-mas-deseperada-acelerada-y-sofisticada-busqueda-de-una-vacuna-3-1024x576

De acuerdo con el director científico de la empresa, Thomas Ichim, retirar estas células modifica el entorno donde prosperan distintos tipos de cáncer. En los ensayos, los investigadores registraron una reducción de tumores de pulmón, mama, cerebro, piel y páncreas, además de un impacto significativo en la supervivencia de los animales, que habría sido superior al doble respecto del grupo de control.

Fase preclínica

El avance despertó interés internacional y también cautela, ya que los estudios siguen en fase preclínica. Los investigadores remarcan que se trata de evidencia inicial y que falta determinar si la respuesta observada podría replicarse en humanos.

El director ejecutivo de Immorta Bio, Boris Reznik explicó que el cronograma apunta primero a pacientes con cáncer avanzado, con el objetivo de evaluar seguridad y eficacia. Luego prevén ampliar el uso a enfermedades relacionadas con el envejecimiento y, más adelante, a estrategias directamente antienvejecimiento.

La empresa también anunció la presentación de la patente global del desarrollo, mientras la comunidad científica espera los datos revisados por pares.