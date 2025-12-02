Kreplak: "El Gobierno de Milei potencia el discurso antivacunas"

Kreplak pasó por los micrófonos de Splendid AM990 y expresó: "El Estado Nacional decidió que no tiene ninguna responsabilidad respecto de la salud. Una campaña de vacunación no es solo proveer las vacunas, lo cual este Gobierno hace muy mal. Además, vemos faltantes de muchas vacunas y cada vez que faltan son oportunidades perdidas". También agregó: "No se financia el costo ni se hacen campañas de difusión y el Gobierno lo que hace es potenciar el discurso antivacunas firmando acuerdos con un confeso, expreso, referente del movimiento antivacunas a nivel mundial que está a cargo de la salud en Estados Unidos y haciendo encuentros en espejo en el Congreso de la Nación".

Nicolas-Kreplak

El ministro de Salud Bonaerense señaló que la vacunación viene bajando desde 2016 y que en la pandemia también hubo una baja significativa. Remarcó que en la Provincia se logró un leve aumento pero que no alcanzó a lo que era en 2019.

Además, ante esta situación se mostró preocupado por la posible aparición de enfermedades que ya estaban erradicadas: "Por suerte hemos logrado controlar el brote de sarampión. Estamos tratando de cubrir todo, medicamentos oncológicos, temas de discapacidad que a nosotros nos cuestan muchísimo dinero porque tenemos que hacernos cargo de lo que antes se hacía cargo en Estado Nacional".

Finalmente, Nicolás Kreplak señaló: "En el COFESA (Consejo Federal de Salud) el planteo que hizo Nación fue el siguiente: 'si en un año teníamos que vacunar a 100, compramos 100 vacunas para vacunar a 100, pero vacunamos 70, el año que viene vamos a comprar 70 así no gastamos plata de más'. En realidad se deberían comprar 130".