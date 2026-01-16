Se conocieron nuevos casos de la gripe H3N2 en nuestro país

Los diagnósticos fueron ratificados por el Instituto Malbrán y corresponden al subclado K de la gripe A (H3N2). Se trata de provincias donde hasta ahora no se habían registrado infecciones de esta variante. Además, el BEN precisó que nueve de los primeros 11 casos no tenían antecedentes de vacunación.

gripea Los primeros casos de la gripe A (H3N2) en el país fueron detectados en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz.

Con estas incorporaciones, el total de casos confirmados se distribuye de la siguiente manera: tres en la provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, dos en Córdoba, dos en Corrientes, uno en Mendoza y uno en Tierra del Fuego.

En Córdoba, los contagios corresponden a un hombre de 27 años, residente de Freyre, con antecedente de viaje a México, y a una mujer de 38 años domiciliada en La Calera, que había viajado a España. Ambos fueron atendidos de manera ambulatoria en centros de salud provinciales, no requirieron internación y presentaron una evolución favorable.

En tanto, los dos casos detectados en Corrientes corresponden a mujeres adultas mayores que atravesaron la enfermedad sin complicaciones y ya recibieron el alta médica. Según trascendió, los contagios se habrían originado a partir de un contacto familiar que había viajado al exterior.

Las recomendaciones para prevenirla

Desde el Ministerio de Salud de la Nación reiteraron las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión, entre las que se encuentran:

Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Además, la cartera sanitaria recomienda que las personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza mantengan las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso y, en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica.