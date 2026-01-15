Señales tempranas de síntomas de deshidratación en verano

Distintos expertos advierten que detectar a tiempo ciertos indicios, como la orina oscura, la sensación de boca seca o el agotamiento constante, es fundamental para evitar complicaciones más graves, entre ellas el golpe de calor.

Asimismo, se señaló que los niños, los adultos mayores y aquellas personas que permanecen durante largas jornadas al aire libre o en espacios con altas temperaturas son los grupos más vulnerables, por lo que necesitan una hidratación más regular y controlada.

“La sed no siempre es un indicador confiable. Cuando aparece, muchas veces el cuerpo ya está deshidratado. Por eso es importante incorporar el hábito de tomar agua a lo largo del día, incluso sin sensación de sed, y elegir opciones que acompañen una hidratación saludable”, comentó la Dra. Carolina Arriva, médica especialista en Cardiología.

Algunos consejos para prevenir deshidratación:

Tomar agua de manera regular durante todo el día, sin esperar a tener sed.

Observar el color de la orina: tonos claros suelen indicar una hidratación adecuada.

Aumentar el consumo de agua en días de mucho calor o ante mayor actividad física.

Prestar especial atención a niños y adultos mayores, que suelen percibir menos la sed.

Elegir aguas de calidad y baja en sodio para el consumo cotidiano.

“En el verano, la hidratación cumple un rol central no solo para evitar golpes de calor, sino también para sostener el bienestar general. Elegir un agua baja en sodio permite hidratarse de forma segura y constante, sin sumar un consumo innecesario de este mineral”, Concluyó la especialista