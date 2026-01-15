Señales tempranas de síntomas de deshidratación en verano

Cómo identificar algunas señales que nos da el cuerpo y así prevenir complicaciones por deshidratación, debido a las altas temperaturas en verano.
La deshidratación es algo bastante común en verano por las altas temperaturas que se registran, el cuerpo pierde liquido de manera constante a través del sudor y la respiración, incluso, sin realizar actividad física intensa, muchas personas no logran reponer adecuadamente el agua perdida y entran en un estado de deshidratación leve pero sostenida.
Distintos expertos advierten que detectar a tiempo ciertos indicios, como la orina oscura, la sensación de boca seca o el agotamiento constante, es fundamental para evitar complicaciones más graves, entre ellas el golpe de calor.
Asimismo, se señaló que los niños, los adultos mayores y aquellas personas que permanecen durante largas jornadas al aire libre o en espacios con altas temperaturas son los grupos más vulnerables, por lo que necesitan una hidratación más regular y controlada.
“La sed no siempre es un indicador confiable. Cuando aparece, muchas veces el cuerpo ya está deshidratado. Por eso es importante incorporar el hábito de tomar agua a lo largo del día, incluso sin sensación de sed, y elegir opciones que acompañen una hidratación saludable”, comentó la Dra. Carolina Arriva, médica especialista en Cardiología.
“En el verano, la hidratación cumple un rol central no solo para evitar golpes de calor, sino también para sostener el bienestar general. Elegir un agua baja en sodio permite hidratarse de forma segura y constante, sin sumar un consumo innecesario de este mineral”, Concluyó la especialista
