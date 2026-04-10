Se realizó un estudio sobre el clítoris para conocerlo en profundidad

Este nuevo nivel de detalle podría mejorar la planificación de cirugías pélvicas y reconstructivas. Contar con una descripción más exacta de la red nerviosa permitiría disminuir el riesgo de lesiones involuntarias durante procedimientos delicados.

Entre sus aplicaciones potenciales se encuentran cirugías oncológicas en la zona y reconstrucciones en personas que han sufrido mutilación genital femenina.

clitoris} Mapa 3D del clítoris: en amarillo, el nervio dorsal, principal vía sensorial.

Este mismo estudio, pero para el pene, se había realizado hace 30 años

El hallazgo también vuelve a poner en evidencia la falta de estudios profundos sobre esta parte del cuerpo. Mientras que el conocimiento anatómico detallado del pene se consolidó hace décadas, en el caso del clítoris recién ahora comienzan a desarrollarse investigaciones de este nivel.

Se trata de un órgano ubicado en el piso pélvico, con gran parte de su estructura interna rodeada por huesos y otros órganos. Su complejidad anatómica y su alta densidad de terminaciones nerviosas lo convierten en una de las zonas más sensibles del cuerpo de la mujer.

clitoris por dentro

A pesar de la relevancia del hallazgo, los propios investigadores advierten que el trabajo aún no fue revisado por pares y se basó en el análisis de solo dos pelvis donadas. Por eso, será necesario ampliar la evidencia para confirmar estos resultados.

De todos modos, el estudio representa un paso significativo en la comprensión de la anatomía femenina. Más que cerrar el tema, abre nuevas líneas de investigación y aporta un dato clave: la red nerviosa del clítoris es considerablemente más extensa y compleja de lo que se enseñaba hasta ahora.