Se registraron nuevos casos de hantavirus en Argentina

La forma más frecuente de contagio ocurre por la inhalación de partículas virales presentes en el aire, generadas a partir de secreciones o excrementos de roedores infectados.

ratón hantavirus Se registra un total de 47 de los casos en lo que va del año

La exposición suele producirse al ingresar en ambientes donde habitan estos animales, como áreas rurales, espacios naturales, zonas periurbanas, galpones, depósitos o construcciones cerradas con presencia de roedores. También puede estar vinculada con actividades laborales o recreativas desarrolladas en esos entornos.

La infección puede evolucionar desde un cuadro febril leve hasta formas severas, como el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que puede provocar insuficiencia respiratoria aguda y shock cardiogénico.

En sus etapas iniciales, la enfermedad suele confundirse con un cuadro gripal. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre alta superior a 38 °C, dolores musculares, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, molestias abdominales y diarrea, generalmente sin afectar las vías respiratorias superiores.