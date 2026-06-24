Gran Hermano Generación Dorada: el Turco García se reencontró con su pareja

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García le reconoció a Charlotte Caniggia lo mucho que quiere a su padre -Claudio Paul- y después volvió a dirigirse a Mariela Prieto para expresarle una vez más que “si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”.

“Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón” pero antes de marcharse le reveló la verdad “El baile no me gustó un carajo”.

Mientras que adentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada los participantes se expresaron en apoyo a Mariela y la felicitaron, afuera quedó la imagen de que la relación entre ella y 'El Turco" habría llegado a su fin, por más del buen vínculo que exista entre ambos.