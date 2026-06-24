Gran Hermano Generación Dorada: el Turco García se reencontró con su pareja

Durante su ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el exfutbolista se reencontró con Mariela Prieto en una visita muy bizarra.
En la noche del martes 23 de junio, Claudio “El Turco” García entró a la casa de Gran Hermano Generación Dorada para ver a Mariela Prieto -su pareja- en medio del escándalo que se armó a raíz de su cercanía con Emanuel Di Gioia.
La tensión entre estos dos jugadores es muy evidente, tal es así, que se dieron un pico en medio de una actividad lúdica y después de esto, Mariela discutió con Cinzia Francischiello a raíz de los comentarios que hubo por su estrecha relación con el mecánico oriundo de San Martín.
La postura del exfutbolista fue sorpresiva, porque saludó primero a Andrea del Boca, Yanina Zilli y Cinzia Francischiello para luego ir a ver a su pareja, pero cuando finalmente llegó a ella, le confesó que le gusta verla jugando y le dijo “saber lo que es como amiga, mujer y todo”.
“Está todo bien, no te hagas problema, divertite y cuidate”, le dijo "el Turco" a su pareja, para luego ir a saludar a Sebastián Cola y asegurarle que lo considera un “crack”.
García le reconoció a Charlotte Caniggia lo mucho que quiere a su padre -Claudio Paul- y después volvió a dirigirse a Mariela Prieto para expresarle una vez más que “si no fuese por ella, él estaría muerto por sus adicciones”.
“Vi lo del baile, siempre estuviste al límite. Sos una gran mujer, seguí jugando. Te quiero un montón” pero antes de marcharse le reveló la verdad “El baile no me gustó un carajo”.
Mientras que adentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada los participantes se expresaron en apoyo a Mariela y la felicitaron, afuera quedó la imagen de que la relación entre ella y 'El Turco" habría llegado a su fin, por más del buen vínculo que exista entre ambos.