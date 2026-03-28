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Adelantan la campaña de vacunación antigripal para jubilados: cuándo y cómo acceder

Será llevada adelante por el PAMI y estará destinada a jubilados y pensionados. Buscará reforzar la inmunidad de una de las poblaciones más vulnerables antes del período de mayor circulación de virus respiratorios.

PAMI adelantó en todo el país la campaña de vacunación antigripal 2026. La decisión responde al inicio más temprano de la circulación de virus respiratorios observado en los últimos años, así como también a la aparición de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por su mayor capacidad de transmisión.

La medida estará destinada a jubilados y pensionados y buscará reforzar la inmunidad de una de las poblaciones más vulnerables antes del período de mayor circulación viral. El objetivo central será reducir complicaciones y cuadros graves.

Según informó el organismo, los afiliados podrán vacunarse a partir del lunes 30 de marzo en cualquier farmacia de la red PAMI sin necesidad de presentar una orden médica ni solicitar turno previo. Para acceder a la dosis, sólo deberán concurrir con su DNI y la credencial de la obra social.

Para conocer las farmacias habilitadas, los afiliados pueden consultar el buscador disponible en el sitio web de PAMI o comunicarse al 138, correspondiente a la línea PAMI Escucha, y seleccionar la opción 0. De todos modos, desde la entidad recomendaron comunicarse previamente con la farmacia habitual para confirmar la disponibilidad de la vacuna.

Al mismo tiempo, se destacó que la vacuna antigripal puede administrarse de forma simultánea con otras incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. La única contraindicación es la presencia de alergia a alguno de sus componentes o antecedentes de reacciones alérgicas tras una dosis previa.

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"Lo que más hace la vacuna de la gripe, y por lo cual se recomienda en estos grupos, es que baja la mortalidad. Es decir, reduce las formas graves y la mortalidad por gripe", dijo el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. "La vacuna de la gripe disminuye el riesgo de contagiarse, pero es posible tener gripe. Hay gente que dice: ‘Me vacuné y después me enfermé’”. Puede pasar eso, pues no evita el contagio; lo que hace es dar protección para que los cuadros respiratorios y los síntomas sean más leves: baja el riesgo un 60 %", agregó.

Con esta iniciativa, PAMI busca adelantarse al pico de circulación viral y facilitar el acceso a una herramienta fundamental de prevención para sus afiliados en todo el país.

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