Aníbal Lotocki declaró por las lesiones a cinco mujeres y habló sobre el uso de metacrilato

El ex cirujano explicó ante el Tribunal Oral N.º 17 los productos utilizados en procedimientos estéticos y afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento”.
Aníbal Lotocki declaró este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires por las supuestas lesiones graves denunciadas por cinco mujeres y afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento”.
Durante su exposición, el acusado explicó cuáles eran los productos utilizados en los procedimientos estéticos y se refirió a los cambios que se produjeron durante la década de 1990 en el acceso a este tipo de tratamientos. “El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo ”, sostuvo.
Lotocki señaló que durante los años 90 “la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas”. En ese contexto, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento”.
La declaración se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi, quien fue la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo en el marco del proceso.
El ex cirujano también está imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021 después de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en Caballito.
Por la muerte de Zárate también son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. También está acusada la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, mientras que Florencia Krzeczek está imputada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.
Este proceso es distinto del juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.
Lotocki ya había declarado en septiembre ante el tribunal que interviene en la causa por la muerte de Zárate. En aquella oportunidad sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”. Durante esa instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó su detención en esa causa, luego de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes.
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