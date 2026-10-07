Aníbal Lotocki declaró por las lesiones a cinco mujeres y habló sobre el uso de metacrilato

El ex cirujano también está imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021 después de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en Caballito.

Por la muerte de Zárate también son juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. También está acusada la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, mientras que Florencia Krzeczek está imputada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Este proceso es distinto del juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

Lotocki ya había declarado en septiembre ante el tribunal que interviene en la causa por la muerte de Zárate. En aquella oportunidad sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”. Durante esa instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 28 ordenó su detención en esa causa, luego de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes.