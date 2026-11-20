La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Lipera, de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que deberá establecer las circunstancias en las que se arrojó el gas pimienta dentro del establecimiento.

El episodio tiene un antecedente reciente en la misma institución. El pasado 29 de octubre, al menos 19 personas resultaron intoxicadas por la inhalación de gas pimienta dentro de la Escuela Normal Superior N.º 4, también durante la mañana.

En aquella oportunidad, 13 de los afectados eran menores de edad y seis eran adultos. Una mujer debió ser trasladada a un hospital porque presentaba náuseas y vómitos.