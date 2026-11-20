Los alumnos celebraban el final del quinto año cuando alguien lanzó la sustancia dentro del establecimiento; dos personas necesitaron atención hospitalaria.
Un festejo por la finalización del quinto año del secundario terminó con 35 personas afectadas por la inhalación de gas pimienta en la Escuela Normal Superior N.º 4 “Estanislao S. Zeballos”, ubicada en el barrio porteño de Caballito. El SAME atendió a los intoxicados y trasladó a dos de ellos al Hospital Durand por presentar cuadros de mayor complejidad.
El episodio ocurrió este viernes en el establecimiento situado sobre la calle Rosario al 400, junto al Parque Rivadavia. Según fuentes policiales, todos los alumnos fueron evacuados de manera preventiva luego de que se arrojara la sustancia durante los festejos de los estudiantes que terminaban el último año de la secundaria.
De acuerdo con el SAME, entre las 35 personas atendidas había 32 mujeres y tres varones. Del total, 28 eran menores de edad y siete mayores. Treinta y tres recibieron asistencia en el lugar, mientras que los otros dos necesitaron ser derivados al Hospital Durand.
Tras el incidente, la mayoría de los afectados fue trasladada al patio principal del colegio, mientras que otros fueron evacuados hacia la vereda. En el operativo intervinieron diez móviles del SAME y también trabajó personal de Bomberos de Tránsito de la Ciudad.
La investigación quedó a cargo del fiscal Santiago Lipera, de la Unidad de Flagrancia Oeste (UFLA Oeste), que deberá establecer las circunstancias en las que se arrojó el gas pimienta dentro del establecimiento.
El episodio tiene un antecedente reciente en la misma institución. El pasado 29 de octubre, al menos 19 personas resultaron intoxicadas por la inhalación de gas pimienta dentro de la Escuela Normal Superior N.º 4, también durante la mañana.
En aquella oportunidad, 13 de los afectados eran menores de edad y seis eran adultos. Una mujer debió ser trasladada a un hospital porque presentaba náuseas y vómitos.