Baja natalidad: el 57% las familias no tiene la cantidad de hijos que desearía

La especialista remarcó que también es necesario analizar si las personas pueden decidir si quieren tener hijos, cuántos y en qué momento, ya que los resultados muestran una distancia entre los deseos y las posibilidades reales de concretarlos.

El peso de la economía y los cuidados

Entre los principales obstáculos aparecen las condiciones económicas y de cuidado, que explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los que deseaban. La situación laboral, el costo de vida, las dificultades para acceder a una vivienda y la organización de las tareas familiares forman parte de este escenario.

El modelo de dos hijos continúa siendo el ideal mayoritario, elegido por el 34% de las personas encuestadas. Al mismo tiempo, dos de cada diez mujeres de entre 18 y 24 años manifestaron que no desean tener hijos, lo que también refleja los cambios en los proyectos personales y familiares.

La encuesta se realizó entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios online autoadministrados y alcanzó a 1.515 personas de entre 18 y 70 años de todas las regiones del país. La muestra fue diseñada según parámetros poblacionales del Censo Nacional 2022 y ponderada por nivel educativo.

El estudio también relevó cuestiones vinculadas con el acceso a la salud sexual y reproductiva. El 92% de las personas conoce los métodos anticonceptivos, aunque el 22% aseguró que alguna vez no pudo utilizar el método de su elección.

Además, casi cuatro de cada diez mujeres señalaron que en algún momento tuvieron dificultades para decirle “no” a su pareja frente a relaciones sexuales no deseadas, un dato que vuelve a poner en primer plano la importancia de la autonomía en las decisiones reproductivas.

En este contexto, la baja natalidad argentina aparece como un fenómeno multicausal, atravesado por cambios en los proyectos de vida, las relaciones y las trayectorias familiares, pero también por factores económicos, laborales y sociales.

El desafío, según plantea el informe, no pasa por incentivar un determinado modelo de familia ni por promover que las personas tengan más o menos hijos. El objetivo debería ser generar las condiciones para que cada persona pueda decidir de manera informada, autónoma y libre de desigualdades sobre su proyecto familiar.

Así, el descenso de los nacimientos no puede leerse solamente como una cuestión de preferencias personales. Para una parte importante de la población, el problema no es la falta de deseo de tener hijos, sino las dificultades para convertir ese deseo en una realidad.