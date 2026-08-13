Causa Maradona: médicos no actuaron ante señales de una falla cardíaca, según perito

Según quedó demostrado en el juicio, los médicos a cargo de la salud de Maradona eran el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, ambos acusados.

Para elaborar sus conclusiones, Di Niro evaluó la historia clínica de Maradona, con especial énfasis en la falla cardíaca que el astro tuvo en el año 2000, por la que estuvo hospitalizado en Uruguay y luego en Argentina, y tras la cual se diagnosticó una "miocardiopatía dilatada", que con el tiempo logró ser estabilizada.

Una imagen de los primeros días del juicio oral suspendido y anulado, con dos hijas de Maradona y el abogado Burlando.

El especialista explicó que de un daño de esas características, producido por el consumo de sustancias tóxicas, deja lesiones que son "crónicas y definitivas". Recientemente se reveló que Maradona dejó de tomar un medicamento para la hipertensión poco antes de su muerte.

"Uno en general no suspende la medicación de la miocardiopatía, incluso aunque mejore la capacidad de eyección del corazón", dijo el testigo experto y agregó: "El tema es que los antihipertensivos no solo sirven para la hipertensión sino para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca".

El perito agregó también que los estudios que se le practicaron a Maradona fueron "básicos" y que existen otros que arrojan resultados más precisos para evaluar una posible cardiopatía, como el de perfusión miocárdica.

En septiembre de 2020, el médico de cabecera del astro, Leopoldo Luque, evitó que a Maradona se le realizara ese estudio en la clínica Ipensa, según declaró durante el juicio el cardiólogo de aquella institución, Oscar Franco.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca".

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Almirón, todos por el delito de homicidio simple con dolo eventual.