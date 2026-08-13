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Fue madre por primera vez a los 62 años y rompió un récord en la Argentina

El caso de Mabel es el de mayor edad registrada en el país. Quedó embarazada a través de un tratamiento de fecundación in vitro y el bebé nació por cesárea.

Una mujer se convirtió en madre por primera vez a los 62 años, luego de un tratamiento de fertilidad exitoso. El caso de Mabel, ocurrido en la ciudad bonaerense de San Nicolás, es el de mayor edad registrada en el país.

El bebé, llamado David, nació por cesárea el miércoles por la mañana en el Hospital San Felipe. Tuvo un peso de 2,750 kg y se encuentra en “perfectas condiciones”.

El embarazo fue posible por un tratamiento de fecundación in vitro. Por la edad de la mujer, que ya se encuentra en etapa de menopausia, se recurrió a la técnica de reproducción asistida: un óvulo es fecundado fuera del cuerpo y, después, el embrión es ubicado en el útero.

También detalló que el tratamiento de fertilidad se hizo con óvulos donados. “Todo salió perfecto: el tratamiento funcionó, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz”, detalló sobre su experiencia en Rosario con Matías Colabianchi.

Romina Ruffini, la obstetra que llevó adelante el caso, destacó que Mabel "es una paciente muy predispuesta". "Estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”.

Mabel quedó embarazada con el primer tratamiento. La gestación se desarrolló con normalidad durante los nueve meses.

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“Estoy muy agradecida con el doctor. La doctora Ruffini fue excelente conmigo. Tengo un útero muy saludable y eso me ayudó mucho; si no hubiera sido imposible”, aseguró la feliz madre.

“No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho. Me atendieron muy bien”, cerró.

Otros casos similares en el mundo

En 2005, la rumana Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66; al año siguiente, la española María del Carmen Bousada de Lara fue madre de mellizos a días de cumplir 57 años; y, en 2015, Annegret Raunigk dio a luz cuatrillizos a los 65 años en Ucrania.

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