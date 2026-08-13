Fue madre por primera vez a los 62 años y rompió un récord en la Argentina

También detalló que el tratamiento de fertilidad se hizo con óvulos donados. “Todo salió perfecto: el tratamiento funcionó, se formó el embrión, llevé un embarazo hermoso y llegó David. Estoy muy feliz”, detalló sobre su experiencia en Rosario con Matías Colabianchi.

Romina Ruffini, la obstetra que llevó adelante el caso, destacó que Mabel "es una paciente muy predispuesta". "Estaba siempre muy tranquila, muy confiada. Hacía todo lo que se le solicitaba en tiempo y forma, totalmente confiada y entregada al médico”.

Mabel quedó embarazada con el primer tratamiento. La gestación se desarrolló con normalidad durante los nueve meses.

“Estoy muy agradecida con el doctor. La doctora Ruffini fue excelente conmigo. Tengo un útero muy saludable y eso me ayudó mucho; si no hubiera sido imposible”, aseguró la feliz madre.

“No hay que darse por vencido. La menopausia en estos tiempos no es un obstáculo; la ciencia avanzó mucho. Me atendieron muy bien”, cerró.

Otros casos similares en el mundo

En 2005, la rumana Adriana Iliescu tuvo un bebé a los 66; al año siguiente, la española María del Carmen Bousada de Lara fue madre de mellizos a días de cumplir 57 años; y, en 2015, Annegret Raunigk dio a luz cuatrillizos a los 65 años en Ucrania.