Chile: un argentino murió ahogado mientras hacía surf en la Isla de Pascua

El delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, Mai Teao, señaló que los otros dos deportistas que acompañaban a Balado pudieron ser rescatados y se encuentran en buenas condiciones.

Quién era el surfista argentino que murió ahogado en Chile

Balado, oriundo de Mar del Plata, se había mudado a Chile hacía dos años. Tenía un pequeño restaurante junto a su pareja y practicaba surf por las tardes y los fines de semana.

Después de su muerte, las autoridades contactaron a su madre, que vive en Argentina y viajaría hasta Rapa Nui para realizar los trámites correspondientes.

El delegado presidencial indicó que será la familia de Balado quien deberá decidir si el funeral del surfista argentino se realizará en la isla o si sus restos serán trasladados a Argentina. “Estamos apoyando a toda la familia y las gestiones posibles para que puedan hacer su funeral como corresponde. Creo que lo van a decidir, si va a ser acá en Pascua o regresarán a la Argentina, cuando ya esté la familia acá”, comentó.