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Chile: un argentino murió ahogado mientras hacía surf en la Isla de Pascua

Se trata de Gonzalo Balado, que tenía 40 años y era oriundo de Mar del Plata. Vivía junto con su pareja en ese país desde 2024. Evalúan repatriar sus restos.

Gonzalo Balado, de 40 años y oriundo de Mar del Plata, murió ahogado en la Isla de Pascua, territorio de Chile, mientras practicaba surf. El trágico accidente ocurrió este jueves, alrededor de las 16:30, cuando el surfista argentino y otros dos compañeros realizaban una maniobra en la rompiente.

Pese a que se desconocen los detalles del incidente, trascendió que la Armada chilena recibió un llamado al número de emergencias por parte del hospital local, en el que le informaron que un adulto se estaba ahogando. Luego del aviso, las autoridades desplegaron una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua en la zona.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, Balado ya había sido rescatado por sus propios compañeros y era trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Rapa Nui. En el centro asistencial se le realizaron maniobras de reanimación durante alrededor de 40 minutos, aunque finalmente murió.

El delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, Mai Teao, señaló que los otros dos deportistas que acompañaban a Balado pudieron ser rescatados y se encuentran en buenas condiciones.

Quién era el surfista argentino que murió ahogado en Chile

Balado, oriundo de Mar del Plata, se había mudado a Chile hacía dos años. Tenía un pequeño restaurante junto a su pareja y practicaba surf por las tardes y los fines de semana.

Después de su muerte, las autoridades contactaron a su madre, que vive en Argentina y viajaría hasta Rapa Nui para realizar los trámites correspondientes.

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El delegado presidencial indicó que será la familia de Balado quien deberá decidir si el funeral del surfista argentino se realizará en la isla o si sus restos serán trasladados a Argentina. “Estamos apoyando a toda la familia y las gestiones posibles para que puedan hacer su funeral como corresponde. Creo que lo van a decidir, si va a ser acá en Pascua o regresarán a la Argentina, cuando ya esté la familia acá”, comentó.

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