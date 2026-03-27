Cafés para juntarse a charlar sobre la muerte: una tendencia que crece en el mundo

café de la muerte

Se aclara que no se trata de instancias de contención por duelo ni de terapia. La propuesta es "aumentar la conciencia sobre la muerte con el fin de ayudar a las personas a aprovechar al máximo sus vidas", según indica la página oficial.

¿Cómo se desarrollan estos encuentros?

Por ejemplo, en Moscú, unas diez personas participaron de un Café de la Muerte para intercambiar vivencias, hablar sobre la pérdida de seres queridos y dialogar con otros que atravesaron experiencias similares. También reflexionaron sobre cómo sostener el deseo de vivir cuando se acompaña durante largos períodos a alguien en sus últimos días.

Igor dedicó varios años al cuidado de su padre en etapa terminal y, tras su fallecimiento, se encontró sin saber cómo continuar.

Alexandra lleva cinco años acompañando a su madre, que padece cáncer. Requiere analgésicos potentes y opioides, de difícil acceso, pero tanto ella como su entorno continúan en la lucha.

Yulia convive con una enfermedad potencialmente mortal, aunque se niega a aislarse: sigue en tratamiento y mantiene la esperanza de regresar a la montaña.

Las conversaciones abordan temas profundos, pero se dan de manera fluida. "No hay rastro de resignación en las palabras", señaló uno de los asistentes.

Hablar de la muerte es "un recordatorio increíblemente bueno para vivir cada día", afirmó Aly Leija, de 33 años, citada por Axios. La mujer se define como ‘doula de la muerte’, ya que acompaña a pacientes en el final de sus vidas.