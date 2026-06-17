Causa Maradona: citaron a declarar a dos acompañantes terapéuticos

Además, reproducirán un audio de la reunión en Olivos propuesto por el abogado de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry.

El neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería durante la estadía de Diego en Tigre, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho hasta los 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid irá a un debate por jurados populares, una vez que finalice el juicio principal, pero el proceso contra la octava acusada está demorado por un planteo de recusación contra la magistrada María Coelho (titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro).