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Causa Maradona: citaron a declarar a dos acompañantes terapéuticos

Se trata de Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, que visitaron al ex astro del fútbol en la Clínica Olivos y en el barrio cerrado San Andrés.

Dos acompañantes terapéuticos declararán este jueves en la vigésima audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los Tribunales de San Isidro.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se tratan de Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, dos especialistas que visitaron al paciente en la Clínica Olivos y en la residencia del barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde se llevaba a cabo la internación domiciliaria.

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El segundo proceso judicial por la muerte de Diego Maradona comenzó en abril de 2026.

El segundo proceso judicial por la muerte de Diego Maradona comenzó en abril de 2026.

El acompañante terapéutico resaltó que, desde que Maradona fue externado del sanatorio, donde había sido intervenido por un hematoma subdural, hasta que ingresó a la casa de Benavídez, pudo establecer una "buena relación" con el astro argentino.

Además, reproducirán un audio de la reunión en Olivos propuesto por el abogado de Dieguito Fernando y actual pareja de Verónica Ojeda, Mario Baudry.

ADEMÁS: Causa Maradona: Víctor Stinfale declaró y apuntó contra Leopoldo Luque

El neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería durante la estadía de Diego en Tigre, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho hasta los 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid irá a un debate por jurados populares, una vez que finalice el juicio principal, pero el proceso contra la octava acusada está demorado por un planteo de recusación contra la magistrada María Coelho (titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro).

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