Crisis en la era Milei: la industria argentina pierde 160 empleos por día

La investigación fue realizada por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL), y analiza el desempeño del sector durante el actual gobierno.

uba

Entre sus principales conclusiones, el documento señala que la actividad industrial cayó 8,3%, mientras que la economía en su conjunto creció apenas 1,3% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025.

Además, el informe advierte que el uso de la capacidad instalada se mantuvo por debajo del 60%, lo que implica niveles de capacidad ociosa superiores al 40% durante 2024 y 2025.

Uno de los datos más llamativos del estudio es la caída del peso del sector industrial dentro de la economía argentina. Según el trabajo, la participación de la industria en el PBI bajó del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un nivel que —según los investigadores— remite a valores anteriores a la Segunda Guerra Mundial.

El deterioro se observa también en la estructura productiva. Entre mediados de 2023 y 2025, 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado. Los rubros más golpeados fueron metalurgia, calzado, curtiembres y actividades vinculadas a la construcción, con retrocesos de entre 20% y 25%.

Algunos de los síntomas de crisis más alarmantes expuestos por el trabajo se refieren a:

1. Evolución heterogénea de los sectores económicos. Entre el tercer trimestre de 2023 y el tercero de 2025 (último disponible), la economía creció sólo 1,3%, mientras que la industria argentina cayó 8,3%. Otros perdedores del modelo económico fueron: Comercio (-5,2%), Construcción (-14,1%), Pesca (-24,6%). Sectores ganadores: Sector financiero (+25,2%), Minería (+17,9%), Campo (+14,1%).

2. Alta capacidad ociosa de la industria (+40%). Durante los años 2024 y 2025, el uso promedio de la capacidad instalada de la industria estuvo por debajo del 60%.

3. Destrucción de empleo industrial. Desde noviembre de 2023 se perdieron 100 mil puestos de trabajo en el sector: 160 empleos por día.

4. Desindustrialización. El peso de la industria en la economía bajó del 16,5% en 2023 a 13,7% en 2025. El sector industrial fue el que más perdió participación de todos. Tal nivel de peso industrial se remonta a antes de la Segunda Guerra Mundial (casi 90 años).

uba 1

5. Crisis industrial masiva. Entre mediados de 2023 y de 2025, 22 de los 24 sectores que conforman la estructura industrial argentina cayeron en su valor agregado. Los más golpeados (con pérdidas de 20 al 25 por ciento): metalurgia, calzado, curtiembres y la industria vinculada a la construcción. Los sectores más resilientes fueron: la industria alimenticia (cayó pero con menor caída), tabacaleras y la industria del transporte.

6. Simplificación exportadora de la industria. Las “MOI” (exportaciones industriales de mayor valor agregado, contenido tecnológico y empleo) cayeron al 28% del total exportado por el sector, cuando en 2011 eran pico histórico al 35%. La industria también se primeriza en su canasta exportadora (alimentos y commodities).

7. Desfinanciamiento público del sector. En el Presupuesto 2026 la industria sufrió un recorte del 40% en sus recursos otorgados y exenciones. El apoyo se concentró en el RIGI, al gran capital extranjero para la energía, minería y siderurgia

8. Alarma, el sector de bienes de capital en jaque. Entre 2023 y 2025 la producción local cayó casi 25%, mientras las importaciones de bienes de capital se dispararon al 77%.

9. Retroceso de 40 años en el PBI industrial per cápita. Actualmente el nivel es similar al de 1985.

10. Importación de maquinaria agrícola usada. Incremento exponencial a partir de la implementación del Decreto 273/2025 lo que dio como resultado que en promedio entre los meses de mayo a octubre del 2025 se haya multiplicado por 8 las importaciones de maquinaria usada, respecto a los mismos meses del 2024. Por lo que se debería observar con especial atención cómo impacta dicha flexibilización en el desempeño del complejo nacional de fabricantes de maquinaria agrícola.