Tragedia en la autopista Perito Moreno: bajó por un desperfecto en su camioneta, lo atropellaron y murió

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conductor detuvo la camioneta sobre la banquina para cambiar un neumático junto a su hijo. En ese momento, una Ford Ecosport blanca los embistió violentamente y continuó su marcha en dirección a la avenida General Paz, sin detenerse para asistir a las víctimas.

El impacto ocurrió en plena zona del peaje Parque Avellaneda, mano hacia la Provincia, donde personal de AUSA confirmó que la otra camioneta que acompañaba a la Hilux tenía las balizas encendidas para señalizar la maniobra.

Cuando llegaron los servicios de emergencia, el hombre de 41 años se encontraba en paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el SAME, murió en el lugar.

“Cuando llegamos tratamos de reanimar al señor que sufrió el peor impacto, pero no hubo forma de salvarlo”, explicó el titular del SAME, Alberto Crescenti, en declaraciones televisivas.

El joven de 19 años fue trasladado al Hospital Piñero con diagnóstico de politraumatismos y, por el momento, está fuera de peligro.

Mientras tanto, efectivos de la División Autopistas y de la Policía Científica trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Fuentes de la Policía de la Ciudad indicaron que, tras analizar las cámaras de seguridad, ya lograron identificar el vehículo involucrado y avanzan en la búsqueda del conductor prófugo.

La investigación quedó a cargo de la UFLA Sur y el tránsito en el sector permanecía reducido durante la mañana para facilitar el trabajo de los peritos.