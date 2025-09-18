Córdoba: Cuatro muertes súbitas de niños en cinco días causan conmoción

El caso más reciente fue el de Thian Toledo, un niño de siete años que murió durante un cumpleaños en la localidad de Capilla de los Remedios. Según relató su familia, el pequeño se sentó de golpe en una silla y enseguida perdió el conocimiento. Pese a los intentos de asistencia, no lograron reanimarlo. Su familia denunció además que la ambulancia tardó en llegar.

Horas antes, un adolescente de 15 años, Lautaro Manieri, se desplomó en el comedor de la escuela Ipet 251 de la Guarnición Aérea. Fue trasladado en estado vegetativo y, tras varios días de internación, falleció a raíz de un coágulo en la cabeza.

La secuencia se completa con dos adolescentes de 13 años que murieron mientras realizaban actividad física: uno durante un entrenamiento de fútbol en el Club Atlético San Lorenzo, en barrio Las Flores, y otro en una clase de Educación Física en Carlos Paz. Ambos casos fueron confirmados como muertes súbitas.

¿Problemas cardíacos no detectados?

Frente a la conmoción, el cardiólogo Néstor Rodolfo Benítez explicó que estos episodios suelen deberse a problemas cardíacos no detectados. “Generalmente no se hacen controles profundos que permitan identificar antecedentes familiares o enfermedades ocultas”, advirtió.

Los especialistas recomiendan realizar chequeos médicos antes de que los chicos practiquen deportes, incluso en niveles escolares. Detectar a tiempo alteraciones cardíacas puede ser la única forma de prevenir tragedias como las que sacudieron a Córdoba en los últimos días.