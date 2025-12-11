Córdoba: Un limpiavidrios quedó detenido tras provocar disturbios y enfrentarse a la policía

Testigos indicaron que ambos hombres intercambiaron golpes en medio del tránsito y que el limpiavidrios, identificado por su vestimenta, pantalón rojo y remera gris, ya era conocido en la zona por situaciones previas. La discusión subió de tono, lo que llamó la atención de comerciantes y peatones que se encontraban cerca.

Cuando los efectivos se acercaron para separar a los involucrados, el limpiavidrios reaccionó con agresividad. Según informó el medio local eldoce, el hombre golpeó la parte trasera de un móvil policial y terminó rompiendo el parabrisas. La secuencia quedó registrada por una de las cámaras de seguridad de la esquina.

Los agentes intentaron reducirlo en varias oportunidades mientras el hombre se resistía, lo que prolongó el procedimiento. Finalmente, lograron esposarlo y subirlo a otro patrullero para trasladarlo a una comisaría de la capital.

cordoba_3 El episodio fue captado por una cámara del sistema de vigilancia de la zona.

Antecedentes de conflictos

Fuentes policiales señalaron que el limpiavidrios contaba con antecedentes por violencia y por disturbios en distintos comercios del barrio. Meses atrás, había sido demorado por una situación similar que también requirió la presencia de la policía.

Tras este episodio, quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir en el marco de la causa abierta por daños y resistencia a la autoridad.