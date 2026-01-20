Córdoba fue sacudida por un temblor de 3.9 grados

El epicentro del sismo se produjo a una profundidad de 30 kilómetros, a 16 kilómetros al oeste de Deán Funes, 78 km. al norte de La Falda y a 88 al este de Serrezuela, precisó el informe oficial.

Sismo Cordoba M

En edificios de la ciudad se percibió el movimiento acompañado de un ruido similar al de un trueno. Vecinos de Quilino advirtieron a ElDoce.tv que allí lo sintieron con gran intensidad.

También hubo reportes desde La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre, entre otras localidades de esa zona de la provincia.

En la madrugada de este martes se había producido otro sismo en la región pero de menor magnitud. Ese movimiento fue de 2.6 grados a la 1:33 y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital.