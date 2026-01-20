General |

Córdoba fue sacudida por un temblor de 3.9 grados

El temblor se sintió poco después de las 20.00 en la capital y en localidades del norte de la Provincia. El Inpres informó oficialmente sobre el sismo.

Un temblor sacudió este martes la capital y otras localidades Córdoba, pasadas las 20.00, con una magnitud de 3.9 grados en la escala de Richter, según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres).

El epicentro del sismo se produjo a una profundidad de 30 kilómetros, a 16 kilómetros al oeste de Deán Funes, 78 km. al norte de La Falda y a 88 al este de Serrezuela, precisó el informe oficial.

Sismo Cordoba M

En edificios de la ciudad se percibió el movimiento acompañado de un ruido similar al de un trueno. Vecinos de Quilino advirtieron a ElDoce.tv que allí lo sintieron con gran intensidad.

ADEMÁS: Pinamar: una avioneta tuvo que aterrizar de emergencia en la ruta

También hubo reportes desde La Calera, Malagueño, Cosquín y La Cumbre, entre otras localidades de esa zona de la provincia.

En la madrugada de este martes se había producido otro sismo en la región pero de menor magnitud. Ese movimiento fue de 2.6 grados a la 1:33 y a una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al sur de La Falda y 37 kilómetros al noroeste de la capital.

