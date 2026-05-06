Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Milei y 742.000 personas perdieron la cobertura médica

Informe IAG



El foco fue puesto en el 417% de aumento en los planes de cobertura prepaga, frente a una inflación de 293% en el mismo período. "El gobierno de Javier Milei, que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado, paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, expresaron en el reporte.



No hay que dejar de mencionar que, a su vez, esto se da en otro contexto complicado: el desfinanciamiento en los hospitales. De hecho, las clínicas de la Universidad de Buenos Aires reclaman por el recorte de presupuesto que no les permite la atención adecuada a las, ahora, 10.293.000 personas que dependen de la salud pública.