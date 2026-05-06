Las prepagas aumentaron 417% desde que asumió Milei y 742.000 personas perdieron la cobertura médica

Como consecuencia del exorbitante incremento, las familias ya no pueden asumir ese gasto y unas 10 millones de personas ya dependen únicamente de la salud pública.
Una de las áreas más afectadas desde la asunción de Javier Milei a la presidencia, es la salud. En esa inmensa área, también ingresan la Prepagas que, si bien nunca fueron accesibles para todos, ahora se convirtieron en un mayor privilegio: aumentaron en un 417% y 742.000 personas se quedaron sin cobertura médica.
La noticia parte desde datos alarmantes de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), en base al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el que se expone la caída de clientes en las prepagas en un contexto inconexo entre la falta de empleo y los aumentos. Un 67,5% se beneficiaba con obra social, prepaga, mutual o algún servicio de emergencia en el segundo trimestre de 2023; dos años después, en el segundo trimestre de 2025, un 65,4%.
El foco fue puesto en el 417% de aumento en los planes de cobertura prepaga, frente a una inflación de 293% en el mismo período. "El gobierno de Javier Milei, que tenía como objetivo achicar el Estado para que creciera el sector privado, paradójicamente después de dos años deja cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública”, expresaron en el reporte.
No hay que dejar de mencionar que, a su vez, esto se da en otro contexto complicado: el desfinanciamiento en los hospitales. De hecho, las clínicas de la Universidad de Buenos Aires reclaman por el recorte de presupuesto que no les permite la atención adecuada a las, ahora, 10.293.000 personas que dependen de la salud pública.
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