Denuncian a alumnos por crear con IA imágenes falsas de compañeras desnudas para venderlas

Micaela, madre de una de las alumnas afectadas, contó a TN cómo tomaron conocimiento del caso: “Nosotros nos enteramos por los chicos, pero supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes. En vez de llamarnos a los papás, decidió encubrirlos, ocultar esta información, que es gravísimo lo que pasó”, sostuvo.

La mujer aseguró además que la difusión habría excedido el ámbito escolar: “Lo vendían, lo compartían con otros colegios de las zonas, también lo subieron en páginas porno con nombre y apellido de las chicas, hacían catálogos”, denunció. Sobre la herramienta utilizada, agregó: “Lo hacían con una IA que no se usa normalmente, es una que se paga. Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”, expresó.

Las familias también buscan establecer qué alcance tuvo el material. “No sabemos hasta dónde llegó, hoy hay tanta perversión en el mundo”, manifestó la madre. Además, cuestionó el manejo de las autoridades: “Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo. Pedimos que por la gravedad de la situación seamos atendidos ya”.

Durante su relato, Micaela también sostuvo que las alumnas habrían sido instadas a guardar silencio mientras atravesaban la situación. “El colegio les decía que se callen mientras ellas lloraban por los recreos”, contó. Y agregó: “Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija? Si le pasaba algo en el medio, nunca íbamos a saber el por qué”.

A raíz del reclamo, este miércoles se realiza una reunión entre familias, autoridades del colegio y representantes distritales de Educación. Mientras tanto, los padres buscan determinar quiénes intervinieron en la creación y distribución del contenido, además de establecer cómo se obtuvieron las fotografías y hasta dónde llegó la circulación del material generado mediante inteligencia artificial.