Homenaje al Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional del Pogo

La iniciativa fue impulsada en el Congreso tras la muerte del exlíder de Los Redondos. Propone recordar cada 5 de junio al músico y al fenómeno cultural surgido alrededor de su obra.
A pocas horas de finalizado el multitudinario velatorio de Carlos "Indio" Solari, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo., propuesta que fue presentada por el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, y busca rendir homenaje al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años.
El proyecto plantea reconocer oficialmente el "legado artístico y cultural" de Solari e invita a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios a adherir a la futura conmemoración mediante actividades alusivas. La fecha elegida coincide con el día de la muerte del músico y apunta a transformar ese aniversario en una jornada de celebración de una de las expresiones más convocantes de la cultura popular argentina.
Entre los fundamentos, Paulón sostiene que la influencia del Indio trasciende ampliamente el ámbito musical. El texto define a la denominada "cultura ricotera" como una identidad colectiva construida a lo largo de décadas alrededor de canciones, recitales, símbolos y formas de encuentro que lograron consolidarse como parte del patrimonio cultural contemporáneo del país. Además, destaca el carácter intergeneracional del fenómeno y su vigencia entre millones de seguidores.
La iniciativa también pone el foco en el pogo como uno de los símbolos más representativos de la experiencia ricotera. Según el proyecto, los recitales de Los Redondos y posteriormente los del Indio Solari se transformaron en verdaderos rituales populares que excedieron el espectáculo musical para convertirse en espacios de pertenencia e identidad compartida. En ese marco, el pogo es presentado como una expresión colectiva asociada al encuentro y la celebración comunitaria.
La propuesta legislativa fue presentada en un contexto marcado por la masiva despedida del artista. Durante el fin de semana, cientos de miles de personas participaron de homenajes espontáneos y del velatorio público realizado en Villa Domínico. Las exequias concluyeron durante la madrugada del lunes después de una jornada que reunió a una multitud de fanáticos y volvió a poner de manifiesto la dimensión cultural que alcanzó la figura del Indio Solari en la Argentina.
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