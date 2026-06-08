Homenaje al Indio Solari: presentan un proyecto para crear el Día Nacional del Pogo

proyecto de ley El proyecto de ley presentado por el diputado Esteban Paulón.

La iniciativa también pone el foco en el pogo como uno de los símbolos más representativos de la experiencia ricotera. Según el proyecto, los recitales de Los Redondos y posteriormente los del Indio Solari se transformaron en verdaderos rituales populares que excedieron el espectáculo musical para convertirse en espacios de pertenencia e identidad compartida. En ese marco, el pogo es presentado como una expresión colectiva asociada al encuentro y la celebración comunitaria.