Día Mundial del Cabernet Sauvignon: las cifras de esta cepa en la Argentina

La fecha surgió en 2010 y se celebra el último jueves de agosto. Busca rendirle homenaje a la variedad tinta más plantada del mundo y protagonista de grandes vinos.
Este jueves 27 de agosto se celebra el Día Mundial del Cabernet Sauvignon, la variedad tinta más plantada del mundo y protagonista de grandes vinos. La fecha surgió entre los bodegueros californianos en 2010, con el objetivo de homenajear a la cepa proveniente del cruzamiento natural entre dos uvas emblemáticas: la tinta Cabernet Franc y la blanca Sauvignon Blanc.
Originario de Burdeos, el Cabernet Sauvignon se expandió por todos los rincones del planeta, gracias a su capacidad de adaptación en diferentes regiones vitivinícolas. Así se consolidó en Estados Unidos, España, Italia, Australia, Chile y la Argentina. Se caracteriza por sus racimos pequeños a medianos con bayas de piel gruesa, de un intenso color negro y rica en taninos.
El Día Mundial del Cabernet Sauvignon se festeja el último jueves de agosto. La elección de la fecha no fue casual: coincide con el inicio del fin de semana largo del Día del Trabajo en Estados Unidos; un momento ideal para que las bodegas y vinotecas aprovechen el entusiasmo de los consumidores.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), esta cepa se encuentra en 17 provincias y registra un total de 12.430 hectáreas plantadas, lo que representa el 6,2% del total de vid de la Argentina. Se trata de la cuarta variedad con mayor superficie en Argentina, después del Malbec, Cereza y Bonarda.
Mendoza lidera con 9.988 hectáreas (76,8% del total nacional), seguida por San Juan con 1.146 hectáreas (8,8%). Dentro del suelo mendocino, los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú concentran el mayor porcentaje de plantaciones.
En el mercado externo, el Cabernet Sauvignon argentino mantiene su posición como el segundo varietal más exportado después del Malbec, con EE.UU. y Brasil como principales destinos. En el primer semestre de 2026 se despacharon 91.764 hectolitros, con un valor FOB de 38,8 millones de dólares y un precio medio de 4,22 USD/litro.
Un informe de Wines of Argentina (WoFa) destacó que la particularidad de esta variedad radica en que se cultiva en climas continentales, algo poco común en otros regiones vitivinícolas del mundo. Esta característica le otorga perfiles únicos según la región:
-En el noroeste alcanza una notable intensidad de color con aromas a moras y pimiento verde.
-En Cuyo se intensifica el carácter frutado, descrito como grosellas maduras.
-En las zonas más australes se potencian los sabores minerales y terrosos.
Al ser añejado en madera o botella, adquiere un carácter elegantemente áspero, con aromas a tabaco, cuero y especias.
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