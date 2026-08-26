Día Mundial del Cabernet Sauvignon: las cifras de esta cepa en la Argentina

Mendoza lidera con 9.988 hectáreas (76,8% del total nacional), seguida por San Juan con 1.146 hectáreas (8,8%). Dentro del suelo mendocino, los departamentos de Luján de Cuyo y Maipú concentran el mayor porcentaje de plantaciones.

El Cabernet Sauvignon se cultiva en 17 provincias de la Argentina.

En el mercado externo, el Cabernet Sauvignon argentino mantiene su posición como el segundo varietal más exportado después del Malbec, con EE.UU. y Brasil como principales destinos. En el primer semestre de 2026 se despacharon 91.764 hectolitros, con un valor FOB de 38,8 millones de dólares y un precio medio de 4,22 USD/litro.

Un informe de Wines of Argentina (WoFa) destacó que la particularidad de esta variedad radica en que se cultiva en climas continentales, algo poco común en otros regiones vitivinícolas del mundo. Esta característica le otorga perfiles únicos según la región:

-En el noroeste alcanza una notable intensidad de color con aromas a moras y pimiento verde.

-En Cuyo se intensifica el carácter frutado, descrito como grosellas maduras.

-En las zonas más australes se potencian los sabores minerales y terrosos.

Al ser añejado en madera o botella, adquiere un carácter elegantemente áspero, con aromas a tabaco, cuero y especias.