DIARIO POPULAR cumple 52 años junto a la verdad

La historia reciente de la Argentina también quedó plasmada en las páginas de DIARIO POPULAR. Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei marcaron distintas etapas de la democracia, todas reflejadas por un diario que acompañó de cerca los principales acontecimientos de la vida nacional.

DIARIO POPULAR narró algunos de los momentos más intensos de la historia reciente: la crisis de 2001 con los saqueos y los cacerolazos, las denuncias de corrupción que atravesaron diferentes etapas políticas y el surgimiento de los piquetes como una nueva forma de protesta social que transformó el espacio público.

copasdelmundo Las Copas del Mundo logradas por la Argentina, reflejadas por DIARIO POPULAR.

Entre los hechos de mayor trascendencia internacional sobresale la elección del cardenal Jorge Bergoglio como el primer Papa latinoamericano y argentino. El diario también acompañó los grandes cambios sociales del país, desde la sanción de las leyes de Divorcio Vincular y de Matrimonio Igualitario hasta las políticas de ampliación de la cobertura previsional y las multitudinarias movilizaciones del Ni Una Menos. Los grandes acontecimientos internacionales también ocuparon un lugar destacado en las páginas de DIARIO POPULAR. La caída del Muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, las profundas transformaciones políticas que dieron origen a nuevos Estados tras la disolución de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, las muertes de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y de nuestro papa Francisco y, más recientemente, la caída y captura de Nicolás Maduro fueron algunos de los hechos que marcaron la agenda informativa mundial.

A lo largo de estos 52 años, "El Popu" también dio cuenta de las grandes transformaciones tecnológicas, de las nuevas amenazas sanitarias, de la pandemia de Covid-19, de la conquista y exploración del espacio y de los avances científicos que cambiaron la vida cotidiana. Del mismo modo, acompañó la evolución de los medios de comunicación, desde la llegada de la televisión en color hasta la irrupción de Internet, ampliando su presencia con el desarrollo de su sitio web.

No estuvieron ausentes los casos policiales resonantes que conmocionaron a la opinión pública. Desde los crímenes cometidos por Robledo Puch hasta el asesinato de la socióloga María Marta García Belsunce, el denominado Triple Crimen de General Rodríguez y el homicidio de Fernando Báez Sosa, el diario siguió de cerca investigaciones que marcaron distintas épocas. Con el paso de los años, esa cobertura también incorporó una nueva mirada sobre la violencia de género: los femicidios comenzaron a ser reconocidos como una categoría específica y la búsqueda de mujeres desaparecidas pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública.

El deporte, y especialmente el fútbol, siempre ocupó un lugar central en las páginas de DIARIO POPULAR. Pero la pasión deportiva nunca se limitó a una sola disciplina. El diario acompañó las hazañas de figuras como Diego Maradona, Emanuel Ginóbili, Lionel Messi, Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Carlos Monzón, Víctor Galíndez, Sergio "Maravilla" Martínez, Omar Narváez y Marcos "Chino" Maidana, entre muchos otros.

También estuvo presente en algunas de las mayores conquistas del deporte argentino: la medalla de oro obtenida por la Generación Dorada del básquet en Atenas 2004, la histórica actuación de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, que les valió la medalla de plata y marcó el nacimiento de un fenómeno deportivo, y la inolvidable conquista de la Copa Davis en 2016, en Croacia.

Y hubo mucho más: el espacio dedicado a los adultos mayores, las columnas de especialistas en las más diversas áreas y el análisis político de firmas de prestigio como Ramiro de Casasbellas, Pepe Eliaschev y Jorge Asís, que enriquecieron durante décadas el contenido del diario.

Hoy, DIARIO POPULAR celebra 52 años de una manera de hacer periodismo. En sus páginas impresas y, más tarde, también en su plataforma digital, mantuvo el compromiso de informar con rigor, cercanía y credibilidad, construyendo día a día un vínculo de confianza con millones de lectores.

Ese compromiso sigue intacto y es el que impulsa esta historia a continuar escribiéndose cada día.

Gracias por acompañarnos durante estos 52 años. Lo mejor, como siempre, está en la próxima edición.