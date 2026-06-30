DIARIO POPULAR cumple 52 años junto a la verdad

El 1º de julio de 1974 nacía en Argentina un medio con identidad propia y que, con el paso de los años, se ganó el afecto y la confianza de generaciones de lectores. Características que siguen presentes.
DIARIO POPULAR celebra este miércoles 1º de julio sus 52 años de vida junto a los lectores, con quienes construyó un vínculo sólido y perdurable, sustentado en una propuesta periodística honesta, cercana e independiente.
Su historia comenzó en una jornada que quedó grabada para siempre en la memoria de los argentinos. El 1° de julio de 1974, mientras el país conmocionado despedía a Juan Domingo Perón, una nueva portada llegaba a los puestos de diarios con una identidad propia y una manera diferente de contar la realidad. Aquella concepción editorial marcó el rumbo de un medio que, con el paso de los años, se ganó el afecto y la confianza de generaciones de lectores. Así nació "El Popu", un diario que hizo de la cercanía con la gente su principal sello de identidad.
Desde su primer día, "El Popu" acompañó los principales acontecimientos del país y del mundo, consolidándose como un medio de referencia y de permanente innovación. Fue el primer diario de circulación nacional en editarse íntegramente a color y también el pionero en incorporar suplementos deportivos diarios y suplementos zonales, una propuesta innovadora que permitió reflejar las particularidades y la identidad de los populosos distritos del Gran Buenos Aires.
DIARIO POPULAR fue testigo y protagonista de las profundas transformaciones que atravesaron el país y el mundo. Las narró con su estilo directo, reflejó las alegrías y las frustraciones del deporte, siguió de cerca la evolución de la televisión y el espectáculo y supo adaptarse a cada cambio que trajeron las nuevas tecnologías de la información. A lo largo de su historia, por sus páginas pasaron innumerables historias. Desde la tragedia que significó la última dictadura militar instaurada en 1976 hasta la recuperación de la democracia en 1983, el diario acompañó cada momento de la vida argentina, registrando los hechos que marcaron a generaciones de lectores.
La historia reciente de la Argentina también quedó plasmada en las páginas de DIARIO POPULAR. Los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei marcaron distintas etapas de la democracia, todas reflejadas por un diario que acompañó de cerca los principales acontecimientos de la vida nacional.
DIARIO POPULAR narró algunos de los momentos más intensos de la historia reciente: la crisis de 2001 con los saqueos y los cacerolazos, las denuncias de corrupción que atravesaron diferentes etapas políticas y el surgimiento de los piquetes como una nueva forma de protesta social que transformó el espacio público.
Entre los hechos de mayor trascendencia internacional sobresale la elección del cardenal Jorge Bergoglio como el primer Papa latinoamericano y argentino. El diario también acompañó los grandes cambios sociales del país, desde la sanción de las leyes de Divorcio Vincular y de Matrimonio Igualitario hasta las políticas de ampliación de la cobertura previsional y las multitudinarias movilizaciones del Ni Una Menos. Los grandes acontecimientos internacionales también ocuparon un lugar destacado en las páginas de DIARIO POPULAR. La caída del Muro de Berlín, los atentados del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas, las profundas transformaciones políticas que dieron origen a nuevos Estados tras la disolución de la Unión Soviética, Yugoslavia y Checoslovaquia, las muertes de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y de nuestro papa Francisco y, más recientemente, la caída y captura de Nicolás Maduro fueron algunos de los hechos que marcaron la agenda informativa mundial.
A lo largo de estos 52 años, "El Popu" también dio cuenta de las grandes transformaciones tecnológicas, de las nuevas amenazas sanitarias, de la pandemia de Covid-19, de la conquista y exploración del espacio y de los avances científicos que cambiaron la vida cotidiana. Del mismo modo, acompañó la evolución de los medios de comunicación, desde la llegada de la televisión en color hasta la irrupción de Internet, ampliando su presencia con el desarrollo de su sitio web.
No estuvieron ausentes los casos policiales resonantes que conmocionaron a la opinión pública. Desde los crímenes cometidos por Robledo Puch hasta el asesinato de la socióloga María Marta García Belsunce, el denominado Triple Crimen de General Rodríguez y el homicidio de Fernando Báez Sosa, el diario siguió de cerca investigaciones que marcaron distintas épocas. Con el paso de los años, esa cobertura también incorporó una nueva mirada sobre la violencia de género: los femicidios comenzaron a ser reconocidos como una categoría específica y la búsqueda de mujeres desaparecidas pasó a ocupar un lugar central en la agenda pública.
El deporte, y especialmente el fútbol, siempre ocupó un lugar central en las páginas de DIARIO POPULAR. Pero la pasión deportiva nunca se limitó a una sola disciplina. El diario acompañó las hazañas de figuras como Diego Maradona, Emanuel Ginóbili, Lionel Messi, Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, Carlos Monzón, Víctor Galíndez, Sergio "Maravilla" Martínez, Omar Narváez y Marcos "Chino" Maidana, entre muchos otros.
También estuvo presente en algunas de las mayores conquistas del deporte argentino: la medalla de oro obtenida por la Generación Dorada del básquet en Atenas 2004, la histórica actuación de Las Leonas en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, que les valió la medalla de plata y marcó el nacimiento de un fenómeno deportivo, y la inolvidable conquista de la Copa Davis en 2016, en Croacia.
Y hubo mucho más: el espacio dedicado a los adultos mayores, las columnas de especialistas en las más diversas áreas y el análisis político de firmas de prestigio como Ramiro de Casasbellas, Pepe Eliaschev y Jorge Asís, que enriquecieron durante décadas el contenido del diario.
Hoy, DIARIO POPULAR celebra 52 años de una manera de hacer periodismo. En sus páginas impresas y, más tarde, también en su plataforma digital, mantuvo el compromiso de informar con rigor, cercanía y credibilidad, construyendo día a día un vínculo de confianza con millones de lectores.
Ese compromiso sigue intacto y es el que impulsa esta historia a continuar escribiéndose cada día.
Gracias por acompañarnos durante estos 52 años. Lo mejor, como siempre, está en la próxima edición.
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