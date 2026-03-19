Efemérides: por qué se celebra el Día del Hombre cada 19 de marzo y cuál es su origen

La fecha coincide con la festividad de San José de Nazaret y tiene un fuerte componente religioso en América Latina, aunque existe otra conmemoración global en noviembre.
Cada 19 de marzo se celebra el Día del Hombre en distintos países de América Latina, una fecha que tiene un origen directamente ligado a la tradición católica. La jornada coincide con la conmemoración de San José de Nazaret, considerado el padre adoptivo de Jesús y un símbolo del rol masculino dentro del cristianismo.
La elección de este día responde a los valores que representa su figura: el compromiso con la familia, el trabajo, la humildad y la responsabilidad. Como esposo de la Virgen María y padre de Jesucristo, San José es tomado como modelo de hombre trabajador y protector.
Según la tradición, se dedicaba a oficios manuales como la carpintería y la construcción, actividades que le permitieron sostener a su familia y transmitir valores vinculados al esfuerzo y la dignidad del trabajo. Por eso, dentro de la Iglesia Católica también es considerado patrono de los trabajadores, los padres y las familias.
Esta conmemoración tiene mayor presencia en países como Colombia, Bolivia y Honduras, donde la fecha se mantiene vigente por su raíz religiosa. Sin embargo, no se trata de una celebración universal ni busca competir con otras efemérides, sino que propone una reflexión sobre el rol de los hombres en la sociedad.
Además del 19 de marzo, existe otra jornada dedicada a los hombres a nivel global: el Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre. Esta iniciativa fue impulsada en 1992 por el académico Thomas Oaster y luego popularizada por el historiador Jerome Teelucksingh.
A diferencia de la conmemoración de marzo, esta fecha tiene un enfoque más amplio y contemporáneo. Busca visibilizar temas como la salud física y mental masculina, promover la igualdad de género y destacar el impacto positivo de los hombres en sus comunidades.
De este modo, mientras el 19 de marzo conserva un sentido tradicional y religioso basado en la figura de San José, el 19 de noviembre propone una mirada actual sobre los desafíos y realidades que atraviesan los hombres en el mundo.