Efemérides: por qué se celebra el Día del Hombre cada 19 de marzo y cuál es su origen

Dos fechas para una misma conmemoración

Además del 19 de marzo, existe otra jornada dedicada a los hombres a nivel global: el Día Internacional del Hombre, que se celebra cada 19 de noviembre. Esta iniciativa fue impulsada en 1992 por el académico Thomas Oaster y luego popularizada por el historiador Jerome Teelucksingh.

dia-del-hombre Además del 19 de marzo, el Día Internacional del Hombre se conmemora el 19 de noviembre, con un enfoque en la salud, la equidad de género y el bienestar masculino.

A diferencia de la conmemoración de marzo, esta fecha tiene un enfoque más amplio y contemporáneo. Busca visibilizar temas como la salud física y mental masculina, promover la igualdad de género y destacar el impacto positivo de los hombres en sus comunidades.

De este modo, mientras el 19 de marzo conserva un sentido tradicional y religioso basado en la figura de San José, el 19 de noviembre propone una mirada actual sobre los desafíos y realidades que atraviesan los hombres en el mundo.