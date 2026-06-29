Detuvieron a dos youtubers argentinos en el Mundial

Detuvieron a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta en Miami por intentar ingresar al Mundial con credenciales vencidas a un partido del Mundial.
Los creadores de contenido argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta fueron arrestados en la noche del sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami mientras intentaban ingresar al partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026.
Según informó la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), los dos youtubers fueron detenidos por “interferir con un evento deportivo o de entretenimiento”, un delito grave en el estado de Florida que puede tener una condena de hasta cinco años de prisión y una multa de 5.000 dólares.
Beni Mármol -Lautaro Mármol, 20 años, oriundo de Lanús- es un youtuber y streamer con más de 270.000 suscriptores, es conocido por su humor caótico y forma parte de un trío junto al creador uruguayo Bisicleta -que no fue detenido- y a Pato Perrotta -Patricio Perrotta, 26 años- que cuenta con casi una década de trayectoria y más de 520.000 suscriptores en su canal de YouTube con contenido gamer, retos y transmisiones en vivo. La dupla argentina suele realizar videos virales de desafíos físicos, convivencias extremas y experiencias callejeras que superan el millón de vistas.
Antes del viaje a Estados Unidos, los tres youtubers se tiñeron el cabello de rosa tras una apuesta fallida relacionada con las figuritas del Mundial. Durante el partido Colombia-Portugal -última fecha del grupo K-, Mármol y Perrotta intentaron acceder a las zonas restringidas del estadio con acreditaciones vencidas de otro encuentro y según consta en el informe policial, lograron sortear tres controles de seguridad antes de ser detectados.
En el momento de la detención Beni Mármol se identificó como “un influencer de medios” que quería transmitir el partido en vivo mientras que Pato Perrotta declaró que había sido contratado por una empresa de medios y reconoció que las credenciales pertenecían a un evento anterior. Ambos quedaron alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y el juez fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno y determinó que existe causa probable para continuar el proceso judicial.
Las autoridades de Florida reforzaron los controles tras los incidentes registrados en la final de la Copa América 2024 (el recordado partido de Argentina-Colombia en el mismo estadio), cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas. El partido de este sábado contó con más de 61.000 espectadores y se produjeron un total de 16 arrestos.
Hasta el momento, los youtubers no han realizado declaraciones públicas sobre el caso, que generó gran repercusión en redes sociales y medios argentinos, donde se viralizaron las fotos de las detenciones publicadas por la policía de Miami-Dade.
El trío es seguido principalmente por público joven por su estilo espontáneo y contenido de retos. Este episodio marca un giro inesperado en su trayectoria internacional.
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