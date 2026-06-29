Detuvieron a dos youtubers argentinos en el Mundial

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En el momento de la detención Beni Mármol se identificó como “un influencer de medios” que quería transmitir el partido en vivo mientras que Pato Perrotta declaró que había sido contratado por una empresa de medios y reconoció que las credenciales pertenecían a un evento anterior. Ambos quedaron alojados en el Centro Correccional Turner Guilford Knight y el juez fijó una fianza de 2.500 dólares para cada uno y determinó que existe causa probable para continuar el proceso judicial.

Contexto de seguridad endurecida

Las autoridades de Florida reforzaron los controles tras los incidentes registrados en la final de la Copa América 2024 (el recordado partido de Argentina-Colombia en el mismo estadio), cuando miles de personas intentaron ingresar sin entradas. El partido de este sábado contó con más de 61.000 espectadores y se produjeron un total de 16 arrestos.

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Hasta el momento, los youtubers no han realizado declaraciones públicas sobre el caso, que generó gran repercusión en redes sociales y medios argentinos, donde se viralizaron las fotos de las detenciones publicadas por la policía de Miami-Dade.

El trío es seguido principalmente por público joven por su estilo espontáneo y contenido de retos. Este episodio marca un giro inesperado en su trayectoria internacional.